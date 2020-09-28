Sokak satıcılarına şafak vakti operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve "torbacı" diye tabir edilen 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması için cuma sabahı il merkezi, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği 31 ekip ve 115 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli şahıslarla bağlantılı olarak ve operasyon esnasında yapılan aramalarda paketler halinde, 397 adet sentetik ecza hap, 9,93 gram esrar maddesi, 3,22 gram bonzai, 1 adet esrar öğütme makinesi, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 9 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 55 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 34 adet tüfek kartuşu ele geçildi. Olayla ilgili toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 2 şüpheli polisteki sorgusunun ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, A.P., Ş,B., S.H., V.A., Y.P., Ç,Ş., M.G. ve E.A. ile M.K. adlı kadın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

