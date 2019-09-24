Sokak sokak gezdiği kentini tabloya yansıtıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşamını sürdüren 64 yaşındaki mimar Orhan Güler, emekli olduktan sonra yerleştiği memleketini sokak sokak tablolara yansıttı.

İstanbul'da mimarlık yaptıktan sonra memleketi Sarayköy'e dönen ve çocukluğunun geçtiği sokakları resmetmeye başlayan Güler, 11 yılda 128 suluboya tablo ortaya koydu.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk hayali olan ressamlığı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Gözlerimi Sarayköy'de açtım, hayalim ressam olmaktı. Ama mimar oldum. Ressamlık aklımdan hiç çıkmadı. Mimar olduğum için iş hayatımda proje çizmekten resme çok fazla vaktim kalmıyordu. Emekli olduktan sonra kendimi resme verdim." dedi.

Bisikletiyle kenti gezdiğini, fotoğraflar çektiğini, daha sonra bunları suluboya tekniğiyle tabloya yansıttığını dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Girmediğim, dolaşmadığım sokak kalmadı. Sokak sokak çekip topladığım fotoğrafların hepsini sulu boya tekniğiyle çizerek 128 tablo oluşturdum. Arşiv niteliğinde olacak bu eserlerimin çatı katında bırakılacağı düşüncesi beni üzüyor. Vasiyetim olarak ben de bu çalışmalarımın Sarayköy halkına armağan edilmesini istiyorum. Tabloya yansıttığım bazı evler yıkıldı ve yerine başka evler yapıldı. Eski Sarayköy'ü bilmek isteyenler için güzel bir arşiv oluşturdum."

