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Sokak sokak gezip, kedilere işkence yapanı arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sokak kedilerinin kulaklarının ve kuyruklarının kesildiğini ileri süren mahalle sakini Ebru Çanak, polise ihbarda bulundu.

Sokak sokak gezip, kedilere işkence yapanı arıyor

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sokak kedilerinin kulaklarının ve kuyruklarının kesildiğini ileri süren mahalle sakini Ebru Çanak, polise ihbarda bulundu. Sokak sokak gezen Çanak, esnafa ve mahalleliye sorarak, kedilere işkence yaptığını savunduğu kişi ya da kişileri bulmaya çalışıyor.
Bahriye Üçok Mahallesi'nde oturan, sokak kedilerini besleyen Ebru Çanak, son dönemde kedilere işkence olaylarının arttığını belirterek, kulakları ile kuyruklarının kesildiğini öne sürdü. Cuma günü kuyruğu tamamen kesilen kediyle karşılaştığını kaydeden Çanak, polise şikayette bulundu. Polis, kedilere kim ya da kimlerin işkence yaptığını belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Sokak sokak gezen Çanak da esnafa ve mahalleliye sorarak, kedilere işkence yaptığını savunduğu kişi ya da kişileri bulmaya çalışıyor.
Kedilerin kuyruklarının önce bir kısmının sonra da tamamının kesildiğini belirten mahalle sakini Ebru Çanak, "Biz gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık. Bunu yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bu canilere en ağır ve caydırıcı cezaların verilmesi gerekiyor" dedi.

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Sokak sokak gezip, kedilere işkence yapanı arıyorSokak sokak gezip, kedilere işkence yapanı arıyorSokak sokak gezip, kedilere işkence yapanı arıyorSokak sokak gezip, kedilere işkence yapanı arıyor

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