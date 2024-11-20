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Sokak sokak soyacağı evi arayan hırsız, bungalovda polisle yakalandı! Annesi üzerinden kendisine lüks araba da almış...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.11.2024 16:58
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Sakarya'da başlatılan operasyonla yakalanan Oğuzhan K., kiraladığı bungalovda polisle karşılaştı. Gözaltına alınan ve Bursa'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, hırsızlıkla elde ettiği parayla annesi adına aldığı otomobilin satışına ise şerh konuldu. Ayrıca, 23 ayrı suç kaydı bulunan Oğuzhan K.'nin, daha önce keşif yaptığı hırsızlık adreslerini cep telefonunda navigasyonla aradığı anlar da ortaya çıktı.

Sokak sokak soyacağı evi arayan hırsız, bungalovda polisle yakalandı! Annesi üzerinden kendisine lüks araba da almış...

7 Kasım’da, Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Gümüş Sokak’taki bir aile apartmanında büyük bir hırsızlık yaşandı. Oğuzhan K., apartmandaki iki daireye girerek tam 41 bin dolar çaldı. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerle şüphelinin kimliğini hızla belirledi.

Yapılan takibin ardından, şüphelinin aynı gün annesi adına lüks bir otomobil satın alıp, Sakarya’da bungalov kiraladığı ortaya çıktı.

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KİRALADIĞI BUNGOLOVDA POLİSİ GÖRDÜ

Şüphelinin yakalanması için Sakarya'da çalışma başlatılırken; Oğuzhan K., kiraladığı bungalovun kapısını açtığında karşısında polisi gördü. Gözaltına alınarak Bursa'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, hırsızlık parasıyla annesi adına aldığı otomobilin satışına ise şerh konuldu.

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SOKAK SOKAK SOYACAĞI EVİ ARADI

Öte yandan 23 ayrı suç kaydı bulunan Oğuzkan K.'nin daha önce keşif yaptığı adresi, cep telefonunda navigasyondan aradığı anlar ortaya çıktı. Görüntülerde; Oğuzhan K.'nin hırsızlık yapacağı adresi, sokak sokak aradığı görüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız para araba bungalov
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