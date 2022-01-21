Sokak stili sevenlerin göz atması gereken oversize ürünler

Son yılların en sevilen trendleri arasında yer alan sokak stili, birçoğumuzun günlük giyimine yansıyor. Bu trendle sokak stilinin gözde parçaları oversize ürünler de gardırobumuzu adeta ele geçiriyor. Keyifle kombinleyebileceğiniz, giydiğinizde hem rahat hissedip hem tarz görünebileceğiniz en güzel oversize ürünleri sizin için inceledik.

1. Hafta sonlarının vazgeçilmez parçaları: Sweatshirtler

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Daha rahat giyinmeyi tercih ettiğimiz tatil günlerinde birçok kombinin kurtarıcısı, oversize sweatshirtler. Hem taytların hem jeanlerin üzerine giyip rahat bir şekilde dışarı çıkabildiğimiz bu parçalar, soğuk havalarda da bizi sıcak tutmasıyla kalbimizi çalıyor. Twenty-one markasının bej renkli bu oversize modeli, birçok farklı renkteki tayt ve eşofmanla uyum sağlayabilecek bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Dilerseniz içine giyeceğiniz balıkçı yaka bir body ile tamamlayabileceğiniz bu sweatshirt, rahatlığın keyfini çıkarmak istediğiniz günlerin yıldızı olmaya aday.

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2. Oversize paltolarla şıklığınızı zirveye taşıyın

Sokak stilinin sevilen parçalarından biri de oversize kesimli paltolar. Kış aylarında hem sizi sıcak tutacak hem stilinizi tamamlayacak bu vizon renkli oversize kaşe kabanı, tüm kıyafetlerinizle gönül rahatlığıyla kombinleyebilirsiniz. Jean, kazak, gömlek ve çizmelerinizle tamamlayabileceğiniz bu paltoyu dilerseniz tayt, sweatshirt ve spor ayakkabılarınızla giyerek sokak stilinizi ortaya koyabilirsiniz. Neredeyse bileklerinize kadar uzanan bu palto ile çok şık görünebilirsiniz.

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3. Kareli gömleklerin modası hiç geçmiyor!

Oversize kesim, modası hiç geçmeyen kareli gömleklere de çok yakışıyor. DeFacto markasının siyah beyaz renklerdeki kareli oversize gömleği, günlük giyimde sokak stilini benimseyenler için harika bir parça. İçine siyah, beyaz veya kırmızı renkte bir tişört, altına da siyah bir tayt veya dar kesim bir jean tercih ettiğinizde son derece spor ve modern bir görünüm yakalayabilirsiniz. Bu gömlek, hem spor ayakkabılarla hem postal tarzı botlarla da çok şık durur. Boyunun uzun olması sebebiyle dilediğinizde opak bir külotlu çorapla elbise gibi de giyebileceğiniz bu gömlek, çok yönlü kullanımıyla tam bir kurtarıcı parça niteliğinde.

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4. Elbise gibi giyebileceğiniz bir kazak

Kış aylarında günlük giyimde tarzınıza şıklık katacak oversize bir parça arıyorsanız bu boğazlı kazağa mutlaka bakmanızı öneririz. Oversize kesimiyle dar jean ve taytlarınızın üzerinde çok şık duracak bu kazağı dilerseniz kalın ve opak bir külotlu çorapla kombinleyerek elbise gibi de kullanabilirsiniz. Dar bir pantolon ya da taytla kombinlediğinizde beline takacağınız ince bir kemerle de bambaşka bir hava katabileceğiniz bu kazağı gardırobunuza dahil ederek birçok farklı kombininizin yıldız parçası haline getirebilirsiniz.

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5. Oversize hırkalarla tarzınızı ortaya koyun

Oversize ürünler demişken bu oversize kalıplı bordo renkli hırkadan söz etmemek olmaz. Beyaz ve siyah renklerle harika bir uyum yakalayacak bu hırkayı tayt ve pantolonlarınızla kombinleyebileceğiniz gibi bahar ve sonbahar aylarında mini şortlarınızla da giyebilirsiniz. Bu hırkayı spor ayakkabılarla ve spor görünümlü çantalarla kombinleyerek sokak stilinizi tamamlayabilirsiniz. Bu şık hırkanın lacivertten griye, gül kurusundan kahverengiye, birçok farklı renk seçeneği bulunduğunu da belirtmekte fayda var.

Devinka markasının oversize kesimli hırka modelini daha detaylı bir şekilde incelemek ve satın almak için buraya tıklamanız yeterli.

6. Şişme yeleklere ne dersiniz?

Oversize kesimli şişme yelekler, sokak stilinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Sobasic markasının bu siyah renkli ve kapüşonlu oversize şişme yeleği, sweatshirt ve kazaklar üzerinde çok şık duruyor. %100 polyesterdan üretilen bu şişme yelek, soğuk havalarda sizi hem sıcak tutacak hem stilinizi tamamlayacak. İster tayt veya eşofman ister jean ile kombinleyebileceğiniz bu şişme yeleği, her ortamda tercih edebilirsiniz. Ürünün iki yanındaki cepleri ile ellerinizi ısıtabilirsiniz.

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7. Herkeste olması gereken jean ceketler

Sokak stili denildiğinde jean ceketlerden bahsetmemek olmaz. Hele ki bu ceket bir de oversize kalıplıysa tadından yenmez. Darkly Jeans markasının bu mavi renkli ve oversize kalıplı jean ceketi, günlük giyimde sokak stilini tercih edenler için biçilmiş kaftan. İçine bir kazak veya sweatshirt giyerek serin havalarda da hiç üşümeden kullanabileceğiniz bu ceketi dilerseniz daha sıcak havalarda crop topların, büstiyerlerin veya tişörtlerin üzerine de alabilirsiniz.

Darkly Jeans markasının bu oversize kalıplı jean ceketini daha detaylı bir şekilde incelemek ve satın almak için buraya tıklamanız yeterli.

8. Sokak stilini seven beylerin kaçırmaması gereken bir parça

DeFacto markasının kırmızı siyah renklerdeki bu kapüşonlu oversize kesimli gömleği, sokak stilini ve oversize parçaları seven beylerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir ürün. Sportif bir tarzı olan bu gömlek, yumuşacık dokusu ile kendinizi tüm gün rahat hissetmenizi sağlayacak bir parça. İçine giyeceğiniz beyaz bir tişörtle çok şık duracak bu gömleği siyah pantolon ve jeanlerin yanı sıra mavi ve gri renkli jeanlerle de tamamlayabilirsiniz.

Günlük giyimde ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken DeFacto markasının ekose desenli oversize gömleğini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

9. Baskılı tişörtleri denemenizin vakti gelmedi mi?

Sokak stilini sevenlerin kalbini çalacak bu oversize kesimli tişört, üzerindeki sıra dışı baskılarıyla beğeni kazanıyor. Ön kısmında pusula ve ay çizimlerinden oluşan bir dijital baskı bulunan bu tişört hem kadınların hem erkeklerin tercih edebileceği bir model olarak karşımıza çıkıyor. %100 pamuktan üretilen ve yumuşacık dokusuyla sizi tüm gün rahat hissettirecek bu tişörtü; uzun ömürlü kullanım için ters çevirerek ve makinede maksimum 40 derecede yıkamanızı tavsiye ederiz.

T&D Art Shop markasının son derece modern bir tasarıma sahip bu oversize tişörtünü detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

10. Farklı stillerde kullanabileceğiniz bir tişört

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Sokak stiline bayılıyorsanız Grimelange markasının bu oversize tişörtünü denemeye ne dersiniz? Markanın turuncu renkli oversize tişörtünün üzerinde 3 kaplan figürünün yanı sıra "The World is a jungle..." yazı baskısı yer alıyor. Rengi, deseni ve kesimiyle son derece modern ve rahat bir tarzı olan bu tişörtü taytlarınızla kombinleyebileceğiniz gibi jeanlerinizin üzerinde de tercih edebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz etek kısmına bir düğüm atarak farklı bir tarz yaratabileceğiniz bu tişört, jean şortlarla da çok yakışacak bir model.

Grimelange markasının pamuklu ve yumuşacık oversize tişörtünü buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

