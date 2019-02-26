HABER

Sokaklar geceleri onlara emanet: 12 bekçi İnegöl’de göreve başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 02:46 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde yeniden başlatılan sokak bekçileri uygulaması kapsamında eğitimlerini tamamlayan 12 bekçi Bursa’nın İnegöl ilçesinde göreve başladı.

Türkiye genelinde yeniden başlatılan sokak bekçileri uygulaması kapsamında eğitimlerini tamamlayan 12 bekçi Bursa’nın İnegöl ilçesinde göreve başladı. İlk görevlerine başlayan Bekçilere görevlerinde başarılar dileyen İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin Bekçilere Baklava ikram ettiler.
Türkiye’de kısa süre önce Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yeniden başlatılan sokak bekçiliği uygulaması kapsamında birçok il ve ilçede bekçiler göreve başlayarak gece saatlerinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlıyor. Eğitimlerini tamamlayan 12 bekçi bu akşam 22.00’de göreve başladı. Bekçileri ilk görevlerinde İnegöl Kaymakamı ve Emniyeti yalnız bırakmadı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Bahçesinde toplanan Bekçilere görevleri iyi yapmalarını isteyen görücü daha sonra Bekçilere Baklava ikramında bulundu. Bekçiler daha sonra İnegöl Sokaklarında devriye gezdiler. Yolda şüpheli gördükleri şahısları durduran bekçiler üst aramalarını yapıp daha sonra GBT sorgulamalarını telefonla yaptılar. Sokaklarda düdük öttüren Bekçileri gören inegöllüler memnun oldukları görüldü. Belirli sokaklar üzerinde 2’şerli ekipler halinde devriye gezen sokak bekçileri, İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak görevlerini ifa ediyor. İnegöl Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenen sokak ve mevkilerde gece saatlerinde görev yapan bekçiler vatandaşların can ve mal güvenliğini tesis edecek.

Sokaklar geceleri onlara emanet: 12 bekçi İnegöl’de göreve başladı

Sokaklar geceleri onlara emanet: 12 bekçi İnegöl’de göreve başladı

Sokaklar geceleri onlara emanet: 12 bekçi İnegöl’de göreve başladı

Sokaklar geceleri onlara emanet: 12 bekçi İnegöl’de göreve başladı

Sokaklar geceleri onlara emanet: 12 bekçi İnegöl’de göreve başladı

Sokaklar geceleri onlara emanet: 12 bekçi İnegöl’de göreve başladı

Sokaklar geceleri onlara emanet: 12 bekçi İnegöl’de göreve başladı

Sokaklar geceleri onlara emanet: 12 bekçi İnegöl’de göreve başladı

Sokaklar geceleri onlara emanet: 12 bekçi İnegöl’de göreve başladı

Sokaklar geceleri onlara emanet: 12 bekçi İnegöl’de göreve başladı

Sokaklar geceleri onlara emanet: 12 bekçi İnegöl’de göreve başladı

Sokaklar geceleri onlara emanet: 12 bekçi İnegöl’de göreve başladı

Sokaklar geceleri onlara emanet: 12 bekçi İnegöl’de göreve başladı

Sokaklar geceleri onlara emanet: 12 bekçi İnegöl’de göreve başladı

Sokaklar geceleri onlara emanet: 12 bekçi İnegöl’de göreve başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

F.Bahçe'den derbide tarihi geri dönüş!

F.Bahçe'den derbide tarihi geri dönüş!

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına sert sözler: Bugün bize ihanet edenler...

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına sert sözler: Bugün bize ihanet edenler...

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.