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Sokaklar göle döndü, araçlar zor anlar yaşadı! Şiddetli yağış İstanbul'un kapısına dayandı

04.11.2023 20:57 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji, Tekirdağ için şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. Akşam saatlerinde yağmur bir anda bastırdı. Kent merkezindeki sokaklar göle dönerken çok sayıda araç sahibi zor anlar yaşadı. Meteoroloji İstanbul'da gece saatleri için uyarıda bulunmuştu. Şiddetli yağışlar dakikalar ilerledikçe İstanbul'un kapısına dayandı

Sokaklar göle döndü, araçlar zor anlar yaşadı! Şiddetli yağış İstanbul'un kapısına dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da aniden bastıran şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi.

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CADDELERİ SU BASTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da şiddetli yağış bir anda kendini gösterdi. Aniden bastıran şiddetli yağış, Süleymanpaşa ilçesinde sokakları adeta dereye çevirdi. Dere gibi akan sokaklarda bulunan demir mazgalların tıkanması sonucu bazı caddeleri su bastı. Şiddetli yağış nedeniyle sokak aralarında seyir halindeki araçlarda zor anlar yaşadı.

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Tekirdağ’ı vurup geçen şiddetli yağış İstanbul’un sınırına dayandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Tekirdağ yağış

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