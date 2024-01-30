Sokaklar göle döndü, vatandaşlar isyan etti! '20 dakika yağış yetiyor'

Silivri'de, sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından Kula Deresi taştı, derenin çevresindeki sokaklar göle döndü. Çevre sakinleri sürekli yaşanan su baskınlarından şikayetçi olduklarını söyledi. Altınorak Sitesi'nde yaşayan Ersan Urhan, "Buraya 20 dakika yağmur yağması yeterli. Yağmur yağınca kanal suyu taşıyamıyor, yollara taşıyor. 20 dakika yağış yetiyor, yağmur kar farketmiyor. Yarım saate bu kadar oldu, devam etse evleri su basacak. Şu an 4-5 eve su girdi" dedi.