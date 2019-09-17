HABER

Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 5 kişiyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 19:47 | Son Güncelleme

Şüpheli iki kişi, kovalamaca sonucunda yakalandı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da sokaklarda silahla ateş açarak ilerleyen motosikletli 2 saldırgan, 5 kişiyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, plakası bulunmayan motosikletteki 2 şüpheli, Karlıtepe Mahallesi'ndeki Cami, Vefa ve Dirsek sokakları ile Bülbüldere Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle rastgele silahla ateş açarak ilerledi.

Açılan ateş sonucu sokaklarda bulunan 5 vatandaş hafif şekilde yaralanırken, şüpheliler kaçmaya devam etti.

Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırırken, polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü.

Polis ekipleri, uzun süren kovalamaca sonucunda saldırganları Karlıtepe Mahallesi 11. Devriye Sokak'ta yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Bu arada, saldırganlarca açılan ateş nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı
Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf ettiKan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti
İBB Başkanı İmamoğlu Harem Otogarı ve Kemerburgaz Kent Ormanı'nda incelemelerde bulunduİBB Başkanı İmamoğlu Harem Otogarı ve Kemerburgaz Kent Ormanı'nda incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa saldırgan silahlı

En Çok Okunan Haberler

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

F.Bahçe'den 'kural hatası' kararı

F.Bahçe'den 'kural hatası' kararı

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Esrarengiz cinayet! Her yerde aranıyordu

Esrarengiz cinayet! Her yerde aranıyordu

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Son dakika: Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon! Eylem hazırlığındaki 9 şüpheli gözaltında

Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon!

Son dakika: AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.