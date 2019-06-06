HABER

Sokaklarda dolaşıp harçlık dağıttılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 12:01 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te bir grup üniversite öğrencisi, bayram geleneğini sürdürmek için sokak sokak dolaşarak 5 bin çocuğa bayram harçlığı dağıttı.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te bir grup üniversite öğrencisi, bayram geleneğini sürdürmek için sokak sokak dolaşarak 5 bin çocuğa bayram harçlığı dağıttı. Ramazan ayı boyunca bir araya gelerek topladıkları paralarla yoksul vatandaşlara yardımda bulunan Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, bayramda da çocukları sevindirmek ve gelenekleri yaşatmak için harekete geçti. Ramazan Bayramı dolayısıyla şeker ve balonlarla dolu kamyonetle Gaziantep’te mahalle mahalle gezen öğrenciler, yolda gördükleri çocuklara harçlık ve bayram şekeri dağıttı. Yaklaşık 5 bin çocuğa ulaştıklarını ifade eden Gaziantep Üniversitesi öğretim üyelerinden Zaim Başaslan, "Yardım faaliyetlerimizin tamamı bir öğrenci hareketi. Herhangi bir kuruluş değiliz. Sadece iyilik yapmak için önünde hiçbir engelin olmadığına inanan bir avuç öğrencinin hareketi. Ramazan ayı boyunca 30 günde 30 ailenin birtakım ihtiyaçlarını karşıladık. Bugün de kalan nakit parayı çocuklara bayram harçlığı, şeker ve çikolata olarak dağıtmaya karar verdik. Gaziantep’in çeşitli mahallelerinde 5 bin çocuğa bayram harçlıklarını dağıttık. İnşallah bundan sonra da bu çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Mavi kapak toplayan dede ve torunun sosyal medya hesabı çalındıMavi kapak toplayan dede ve torunun sosyal medya hesabı çalındı
Masal Şatosu'na ziyaretçi akınıMasal Şatosu'na ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Tekirdağ'da deprem!

Tekirdağ'da deprem!

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

İstanbul'da bir kişi trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.