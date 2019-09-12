Sokaklarda stant açıp vatandaşları spora teşvik ediyorlar

Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce başlatılan "Spor Sokağı" projesi çerçevesinde bir araya gelen antrenör ve yetkililer, cadde ve sokaklarda stant açıp spor branşlarını anlatarak, vatandaşlarla çocukları spora teşvik ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli spor branşları ile kış sporlarında uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan sporcu kenti Erzurum'da, vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla bir süre önce "Spor Sokağı" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil başkanlığındaki kurumun Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile Spor Sokağı Koordinatörü Hakan Ülgü ve antrenörler, çarşamba ve cumartesi günleri saat 18.00 ile 20.00 arasında cadde ve sokaklarda stant açarak vatandaşlara, çocuk ve gençlere spor branşlarını tanıtıyor.

Projeyle salon sporlarının yanı sıra bireysel sporlar, buz ve kış sporlarındaki tüm branşları tanıtarak çocuklar başta olmak üzere vatandaşların spora kazandırılması hedefleniyor.