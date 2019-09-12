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Sokaklarda stant açıp vatandaşları spora teşvik ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 12:55 | Son Güncelleme

Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen "Spor Sokağı" projesi kapsamında bir araya gelen antrenör ve yetkililer, cadde ve sokaklarda stant açıp spor branşlarını anlatarak, vatandaşlarla çocukları spora kazandırmaya çalışıyor - Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil: - "Halkımızın spor tanıtım faaliyetlerimize ilgisi harika ve bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor"

Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce başlatılan "Spor Sokağı" projesi çerçevesinde bir araya gelen antrenör ve yetkililer, cadde ve sokaklarda stant açıp spor branşlarını anlatarak, vatandaşlarla çocukları spora teşvik ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli spor branşları ile kış sporlarında uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan sporcu kenti Erzurum'da, vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla bir süre önce "Spor Sokağı" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil başkanlığındaki kurumun Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile Spor Sokağı Koordinatörü Hakan Ülgü ve antrenörler, çarşamba ve cumartesi günleri saat 18.00 ile 20.00 arasında cadde ve sokaklarda stant açarak vatandaşlara, çocuk ve gençlere spor branşlarını tanıtıyor.

Projeyle salon sporlarının yanı sıra bireysel sporlar, buz ve kış sporlarındaki tüm branşları tanıtarak çocuklar başta olmak üzere vatandaşların spora kazandırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Erzurum Valisi Okay Memiş öncülüğünde yaptıkları sportif faaliyetlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den de destek aldıklarını ifade etti.

Bir sür önce başlatılan "Spor Sokağı" projesinin başarıyla yürütüldüğünü belirten Taşkesenligil, şu ifadeleri kullandı:

"Antrenörlerimiz, sporda branş ayrımı yapmaksızın her hafta belirlediğimiz spor branşlarını vatandaşlarımıza anlatılıyor. Halkımızın spor tanıtım faaliyetlerimize ilgisi harika ve bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. 'Spor Sokağı' projemizi çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere her hafta organize ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi yaptığı spor organizasyonları ile kentte sporun gelişmesine katkı sunarken bizim faaliyetlerimize de verdiği destekle en büyük paydaş oluyor."

Taşkesenligil, desteklerinden ötürü Memiş ile Sekmen'e teşekkür ederek, projenin ekim ayında gerçekleştirilecek Amatör Spor Haftası'na kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligili Spor Sokağı projesi

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