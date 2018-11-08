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Sokaklarda yaşayan vatandaşa belediye bahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 18:28 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de sokaklarda yaşayan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen İsa M.'ye (41) Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Sokaklarda yaşayan vatandaşa belediye bahip çıktı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sokaklarda yaşayan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen İsa M.'ye (41) Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen Mestan, ardından AMATEM'de tedaviye alındı.
Gündüzleri parklarda dolaşan, hava kararınca da özellikle Cumhuriyet Meydanı'ndaki iş merkezlerinde merdiven altlarına girip, geceyi buralarda geçiren İsa M.'nin durumunu öğrenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Programı (YEDAS) kapsamında ekipler, sol ayağından rahatsız olan İsa M.'yi alarak, hastanede tedavisini yaptırdı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen İsa M., ardından Alkol ve Madde Tedavi Merkezi'ne (AMATEM) yatırıldı.
İki kardeş olduklarını, annesi ile babasının boşanıp, daha sonra başkalarıyla evlendiklerini anlatan İsa M., "Kimsem yok, aslında var da yok. Ailemden beni ne arayan var ne de soran. Yıllardır sokaklarda yaşıyorum ve çevreden yapılan yardımlarla karnımı doyuruyorum. Gündüzleri parklarda vakit geçiriyorum, oyalanıyorum. Hava kararınca da iş merkezlerine gelip, merdiven altlarında battaniyeye sarılıp yatıyorum. Sabah kimse gelmeden tekrar kalkıp, parklara gidiyorum. Sağlık sorunlarım var. Madde bağımlısıyım aynı zamanda. Dişlerimin, ayağımın ağrısına artık dayanamıyorum. Bu hayattan kurtulmak istiyorum" dedi.
'BAŞARILI SONUÇ ORTAYA ÇIKACAKTIR'
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, İsa M. ile ilgili basında çıkan haberlerin ardından harekete geçtiklerini belirterek, "Vatandaşımızın sağlığına kavuşması için Büyükşehir Belediyesi olarak harekete geçtik. Önce sağlık kontrolünden geçirildi. Çünkü bazı sağlık şikayetleri vardı. Buradan Başhekimimiz Dr. İsmail Altıntop'a da teşekkür ediyoruz. Duyarlılık gösterdiler. Daha sonra YADES ekiplerimiz vatandaşımızı AMATEM'e teslim etti. İnşallah orada da tedavisi yapılacak ve başarılı bir sonuç ortaya çıkacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak da vatandaşlarımıza gerekli desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Sokaklarda yaşayan vatandaşa belediye bahip çıktıSokaklarda yaşayan vatandaşa belediye bahip çıktıSokaklarda yaşayan vatandaşa belediye bahip çıktıSokaklarda yaşayan vatandaşa belediye bahip çıktı

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