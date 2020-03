Sokakları gezip hayatını ’kaynatarak’ kazanıyor

'HER SOKAĞINI DOLAŞIYORUM'

Kentin her sokağını dolaştığının altını çizen kaynak ustası, “Denizli’nin her sokağına her semtine dolaşıyorum. Aradıkları zamanda Denizli’nin her tarafına giderim. Demir kapısı, demir pencere demir üzerine hepsini yapıyorum. 1978 yılında bu işe başladım. 2020 hala devam etmekteyim. Bu işleri anladığım için fiyatları yapacağım işi ne kadar zamana ne kadara mal olacağına kendim hesap ediyorum. Müşteriye arz ediyorum. Bu işi mesela ben 20 liraya yaparım diyorum. Müşteri kabul ederse yaparım. İşimi bitiririm paramı alırım. Yeri gelir 10 tane iş yaparım, yeri gelir 5 tane iş yaparım, yeri gelir hiç iş yapmadığım zaman oluyor” ifadelerini kullandı.

Müşterileri tarafından Memiş usta olarak bilinen Mehmet ustanın iş seçmediğini ve dolayısıyla sürekli olarak kendisi ile çalıştıklarını belirten apartman yöneticisi Nail Çapa, “Biz Memiş beyle uzun zamandan beri çalışıyoruz işimizi düzgün yapıyor. İhtiyacımız olduğu an yanımızda ve sevdiğimiz bir abimiz yani yaptığı iş usta işi. Ufak iş olsa da yapıyor büyük iş olsa da yapıyor. Ama biz kendisine sürekli büyük iş veriyoruz, çoğunluk büyük iş veriyoruz ama küçük işlerimizi de yapıyor. Hani diğer esnaf gibi iş seçme olayı yok o yönden çok memnunuz” dedi.

(İHA)