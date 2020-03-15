Sokakları gezip hayatını ’kaynatarak’ kazanıyor

Denizli’de yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Boz kendi dükkanını kapatıp farklı firmalarda çalıştıktan sonra emekli oldu. Emekliliğinin ardından yıllardır severek yaptığı mesleğine seyyar olarak devam etme kararı aldı. El arabasına koyduğu bir kaynak makinesi ve spiral makinesi ile sabahtan akşama kadar kenti sokak sokak gezerek müşterilerini arıyor. Vatandaşlar tarafından artık tanınan ve ’Memiş’ olarak anılan seyyar kaynakçıya bir telefon ile ulaşabiliyorlar. Her gün kentin farklı sokaklarında olan Boz, sadece il merkezinde değil ilçelere de gittiğini dile getirdi. Fiyatları ise yapacağı işin maliyeti ve süresine göre hesaplayarak müşteriye söylediğini müşterinin kabul etmesi üzerine işe başlayarak iş bitimi parasını alarak başka işlerin yolunu tutuyor. Vatandaşlar ise sanayiye tamirat gereken eşyalarını esnaflara götürdüklerinde küçük işçilik olduğu için yapmadıklarını ama Boz’un büyük ya da küçük işçilik olsa bile yaptığını belirtti.

1978’de kaynak yapma işine başladığını dile getiren Mehmet usta, “Demir işleri, kaynak işleri yapıyorum. Ben şimdi sanayide çalışıyordum. Dükkanımı kapattım. Dükkanı kapattıktan sonra birkaç fabrikada çalıştım. Oradan da sonuç alamayınca kendim nasıl yaparım diye düşündüm ve iki tekerlekli arabayla kaynak yapmaya karar verdim. Arabama kaynak makinemi spiral takımlarımı koydum. Sokak sokak iki tekerlekli arabamla dolaşıyorum. Müşteri çıktığında o işlerimi yapıyorum” şeklinde konuştu.

Vatandaşların, verdiği telefon numarası ile kendisine ulaştıklarını belirten Boz, “Telefonla ulaşıyorlar. Bilgi veriyorum ben arkadaşlara. Telefon numarası veriyorum ve ben sokak sokak dolaştığım için herkes de beni tanıyor” diye konuştu.