Sokakların güvenliği yeniden bekçilere emanet

Aydın’da ilk grupta yer alan 497 çarşı ve mahalle bekçisi 1,5 aylık eğitimlerini tamamlayıp, mesleki hayatlarına kep attı.

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde 1,5 aylık eğitimlerini tamamlayan 497 çarşı ve mahalle bekçisi için 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Sertifika ve Yemin Töreni düzenlendi.

2019 Yılı 1. Dönem çarşı ve mahalle bekçilerinin yemin töreni, Aydın POMEM Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Törende mezun bekçiler adına konuşan bekçi Muhammet Demir, “En büyük idealimiz olan bu kutsal bekçilik mesleğine adım atarak milletimize ve devletimize hizmet etmek için görev alacağız. Hüzünlüyüz çünkü okulda birlik ve beraberliğin bugün sonuna geldik. Bizler burada aldığımız eğitimle insan haklarına saygılı Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş halkla iyi ilişkiler kurabilen ve edeceğimiz yemine bağlı kalan bekçiler olarak vatanımızın her köşesinde devletimize ve milletimize en iyi bir şekilde hizmet vereceğiz” diye konuştu.

“Bekçiler mahalle yaşamının teminatıydı”

Halkın huzurunu koruyacak ve Anayasa’ya bağlı bekçiler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Aydın POMEM Müdürü Şinasi Duru da, “Birinci dönem çarşı ve mahalle bekçileri sertifika yemin törenine hepiniz hoş geldiniz. 2018 yılı birinci dönem çarşı ve mahalle bekçileri sınavlarında başarılı olan 71 farklı ilden gelen 497 çarşı ve mahalle bekçimiz yaklaşık bir buçuk aylık gece gündüz hafta içi eğitimlerini aralıksız görerek tamamlamıştır. Sertifikalarını almaya ise hak kazanmışlardır. Eskiden olan bekçiler huzurlu ve güvenli mahallede yaşamanın teminatıydı. Her zaman cesaretli ve kuvvetli insanlardan seçen bekçiler sokak başlarında ben buradayım siz rahat uyuyun manasında düdüklerini öttürürler. Gecenin sessizliğinde öttürdükleri asayiş berkemal anlamına gelirdi. Bugün bu tekrar hayata geçirilmektedir” dedi.