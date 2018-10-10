EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Niksar ilçesinde Çalışma ve İş Kurumunun (İŞKUR) Toplum Yararına Program'ı (TYP) kapsamında işe başlayan 13 kadın, ilçenin temizliğinden sorumlu.
Belediye tarafından, temizlik işlerinde çalıştırılan kadınlar, sokakları süpürüyor, park ve bahçelerde çiçek dikimi ve bakımı yapıyor.
Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TYP kapsamında belediyeye işçi alımı yaptıklarını, işçilerin büyük kısmının kadınlardan oluştuğunu söyledi.
Temizlik işlerinde çalışan kadınların ilçeyi güzelleştirdiğini ifade eden Özcan, şunları belirtti:
"Niksar'ın temizliği bayanlara emanet. Allah razı olsun bayanlarımız genel manada şehrimizi pırıl pırıl ediyorlar. Şehrimizin kavşaklarını da mevsimsel çiçeklerle ve ağaçlarla donatıyorlar. Biz kendilerinden çok memnunuz. Halkımız temizlikte çalışan kadınlarımızdan memnunlar."
Temizlik işinde çalışan kadınlardan Gülhanım Dikici önce zorlandıkları sonra işlerini severek yaptıklarını belirterek, şunları dile getirdi:
"Çalışmaya ihtiyacım vardı. Yazıldım, kura sonrası çalışmaya başladım. Çünkü çocuk okutuyordum, ihtiyacım vardı. İlk geldiğimiz gün 'temizlik' denince zorumuza gitti. Bizim müdürümüz, mühendisimiz yanımızda olduğu için severek yaptık bu işi. Tabi zor oldu, iş dışarıda olunca. Temizlik yaparken kıyıya, köşeye çok dikkat ediyoruz. Sokakları kendi evimiz ve kapımızın önü gibi görüyoruz. Daha temiz oluyor. Severek yapıyoruz."
Çalışanlardan İpek Yıldırım, "İlk işe başlarken zor oldu, sokaklarda çalıştığımız için. Müdürümüzün ve diğer yetkililerin sayesinde bu işi başardık. İlçemizde kadınların elinin değdiği her yer çiçek oldu. Niksar'ı çiçek yaptık. Bazısı hor gördü. Bazısı çok güzel olduğunu söyledi." dedi.
- "Bayanlar bu işi yaptıktan sonra şehrin kimliği değişti"
Niksar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Yeşim Öğüt, kadınların sokakta çalışmasında bazı güçlüklerle karşılaştıklarını, daha sonra ekip olarak hareket ettiklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını anlattı. Öğüt, şunları kaydetti:
"Başta çok zorlandık. Küçük bir yer. Etraf baskısı...'Konu komşu ne der ?, Eşim kızıyor.' Bayanlara dedim, 'Hep beraber bu işi başaracağız.' diye. İlk önce ilçemizin görünmeyen yerlerinde başladık. Bazıları tepki gösterdi. Başkanımız bize destek oldu. Hep beraber aştık. İkinci sene ise bayanlar talep etti. Geçen sene 6 kişi idik. Bu sene 13 kişi olduk. Bayanlar bu işi yaptıktan sonra bu şehrin kimliği değişti."
İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 4 ölü, 30 kişi aranıyor
Türk yetkiliden açıklama: Suudi Arabistan'dan cinayet için özel testere getirildi
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan güvertesi asker dolu şekilde geçti
Kızını erkeklerle ilişkiye zorlamıştı! O anne hakkında flaş gelişme
Liseli Sudenaz'ın korkunç sonu
O liste açıklandı! Türkiye son sırada...
Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor
En uygun ve en iyi akıllı telefonlar hangileri?
Okuyucu Yorumları 0 yorum