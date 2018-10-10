"Niksar'ın temizliği bayanlara emanet. Allah razı olsun bayanlarımız genel manada şehrimizi pırıl pırıl ediyorlar. Şehrimizin kavşaklarını da mevsimsel çiçeklerle ve ağaçlarla donatıyorlar. Biz kendilerinden çok memnunuz. Halkımız temizlikte çalışan kadınlarımızdan memnunlar."

Belediye tarafından, temizlik işlerinde çalıştırılan kadınlar, sokakları süpürüyor, park ve bahçelerde çiçek dikimi ve bakımı yapıyor.

"Çalışmaya ihtiyacım vardı. Yazıldım, kura sonrası çalışmaya başladım. Çünkü çocuk okutuyordum, ihtiyacım vardı. İlk geldiğimiz gün 'temizlik' denince zorumuza gitti. Bizim müdürümüz, mühendisimiz yanımızda olduğu için severek yaptık bu işi. Tabi zor oldu, iş dışarıda olunca. Temizlik yaparken kıyıya, köşeye çok dikkat ediyoruz. Sokakları kendi evimiz ve kapımızın önü gibi görüyoruz. Daha temiz oluyor. Severek yapıyoruz."

Çalışanlardan İpek Yıldırım, "İlk işe başlarken zor oldu, sokaklarda çalıştığımız için. Müdürümüzün ve diğer yetkililerin sayesinde bu işi başardık. İlçemizde kadınların elinin değdiği her yer çiçek oldu. Niksar'ı çiçek yaptık. Bazısı hor gördü. Bazısı çok güzel olduğunu söyledi." dedi.

- "Bayanlar bu işi yaptıktan sonra şehrin kimliği değişti"

Niksar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Yeşim Öğüt, kadınların sokakta çalışmasında bazı güçlüklerle karşılaştıklarını, daha sonra ekip olarak hareket ettiklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını anlattı. Öğüt, şunları kaydetti:

"Başta çok zorlandık. Küçük bir yer. Etraf baskısı...'Konu komşu ne der ?, Eşim kızıyor.' Bayanlara dedim, 'Hep beraber bu işi başaracağız.' diye. İlk önce ilçemizin görünmeyen yerlerinde başladık. Bazıları tepki gösterdi. Başkanımız bize destek oldu. Hep beraber aştık. İkinci sene ise bayanlar talep etti. Geçen sene 6 kişi idik. Bu sene 13 kişi olduk. Bayanlar bu işi yaptıktan sonra bu şehrin kimliği değişti."

