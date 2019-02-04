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Sokakların yeni yüzü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 09:01 | Son Güncelleme

Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda gitar çalıp şarkı söyleyen down sendromlu Ergün Yazar, ailesine yük olmamak ve albüm çıkarmak için sokaklarda gitar çalıp şarkı söylüyor.Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda gitar çalıp şarkı söyleyen 27 yaşındaki down sendromlu Ergün Yazar, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda gitar çalıp şarkı söyleyen down sendromlu Ergün Yazar, ailesine yük olmamak ve albüm çıkarmak için sokaklarda gitar çalıp şarkı söylüyor.
Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda gitar çalıp şarkı söyleyen 27 yaşındaki down sendromlu Ergün Yazar, vatandaşların ilgisini çekiyor. Ailesine yük olamak için gitar çaldığını belirten Yazar, 12 yıldır gitar çaldığını dile getirdi. Yazar, hedefinin konservatuvar okumak olduğunu da açıkladı. Müziği çok sevdiğini ifade eden Yazar, İlyas Yalçıntaş hayranı olduğunu vurguladı. İlkadım Kışla Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Yazar’ın 3 kardeşi bulunuyor.
Müziği çok sevdiğini dile getiren Yazar, "Aileme yük olmamak ve albüm çıkarmak için gitar çalıp şarkı söylüyorum. Albüm çıkarmak ve konservatuvara gitmek istiyorum. 12 yıldır gitar çalıyorum. Müziği seviyorum. İlyas Yalçıntaş hayranıyım. Aşk ve slow şarkıları seviyorum" dedi.
Yazar’ın müziği çok sevdiğini belirten ailesi, oğullarıyla gurur duyduklarını söyledi.

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