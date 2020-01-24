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Sokakta bardak bardak tirşik çorbası içiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 10:09 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bağışıklık sistemini güçlendiren tirşik çorbası sokaklarda 1 liraya bardak bardak tüketiliyor.Kahramanmaraş ve çevre illerin yöresel yiyecekleri arasında yer alan tirşik çorbası doğallığı, lezzeti ve aromasıyla sofraların vazgeçilmezi arasında bulunuyor.Özellikle sonbahar ve kış mevsiminde engebeli arazilerden toplanan yeşil yapraklı tirşik otu, yöre halkı tarafından önce temizlenip birkaç kez yıkanıyor.

Kahramanmaraş’ta bağışıklık sistemini güçlendiren tirşik çorbası sokaklarda 1 liraya bardak bardak tüketiliyor.
Kahramanmaraş ve çevre illerin yöresel yiyecekleri arasında yer alan tirşik çorbası doğallığı, lezzeti ve aromasıyla sofraların vazgeçilmezi arasında bulunuyor.
Özellikle sonbahar ve kış mevsiminde engebeli arazilerden toplanan yeşil yapraklı tirşik otu, yöre halkı tarafından önce temizlenip birkaç kez yıkanıyor. İnce ince doğranan tirşik otu içerisine döğme, nohut, tarhana gibi ürünlerin karışımıyla bir gün bekletiliyor. Yüksek ateşte yaklaşık 2 saat pişirilen tirşik çorbası içilmeye hazır hale geliyor. Birçok hastalığa karşı koruyucu kalkan görevi üstlenen tirşik çorbası Kahramanmaraş sokaklarında da bardakla satılıyor.
Tirşik çorbasının bardağını 1 liradan satan Mehmet Uzun, “Biz bu otu dağlık alanlardan topluyoruz ve içine döğme, nohut, tarhana ve un ilave ederek üzerini örtü ile kapatarak bir gün bekletiyoruz. Daha sonra büyük kazanlarda pişirip burada bardak bardak satıyoruz. Tirşik çorbası bağırsak, beyin hastalığına birebirdir. Özellikle kış mevsiminde içilmesi sağlık açısından faydalıdır” diye konuştu.
Tirşik çorbasının yöresel bir yiyecek olduğunu söyleyen Şaban Alak ise "Tirşik çorbası gribe faydalıdır. Kış mevsiminde özellikle çocukların yemesi faydalıdır. Soğuk suyla yıkanıp kısık ateşte pişirilmesi lazım ve yapımı meşakkatlidir” diye konuştu.
Hasan Karaoğlan adlı vatandaş ise “Bu bitki her mevsim olur ve dağlarda yetişir. İlaçsız ve doğal olması nedeniyle tercih edilir” dedi.

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