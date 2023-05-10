Sokakta başka bir kadının yanında görünce... 50 bin liralık altını gitti! Hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'da akılalmaz bir hırsızlık olayı meydana geldi. 63 yaşındaki kadını sokakta görüp yanına giderek kendilerini eski mahalle komşusu olarak tanıtan şahıslar, kadının ziynet eşyalarına göz dikti. "Bereket için okuyacağız" deyip kadının evine giren şahıslar, altınları çalıp kayıplara karıştı. Aynı kadın olaydan birkaç gün sonra söz konusu şahısları bu defa sokakta başka bir kadının yanında ve onu da kandırmaya çalışırken gördü. Olay sonrası yeniden kaçan hırsızlar her yerde aranıyor.