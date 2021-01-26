Sokakta bayılan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sokak ortasında bayılarak yere düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapıldığı yaşlı adamın İzmir’in Karabağlar ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Sevgi Yolu üzerindeki Polis Karakolu yakınında bugün saat 11.30 sıralarında bir anda bayılarak yere düşen yaşlı adam, 112 acil servisi tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsminin Orhan Türkili olduğu öğrenilen 77 yaşındaki yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Orhan Türkili isimli yaşlı adam Alaşehir Sevgi Yolu üzerinde Polis Karakolu yakınında bir anda sırt üstü yere düştü. Polis merkezinde görevli polisler yaşlı adama ilk müdahaleyi yapıp 112 sağlık ekiplerine haber vererek yaşlı adamı korumaya aldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaşlı adamı yerden sedyeye alarak, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamazken, Orhan Türkili’nin nüfus kayıtlarına göre İzmir’in Karabağlar ilçesinde ikamet ettiği belirlendi. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi.

