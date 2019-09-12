Sokakta Belediye Meclis Toplantısı

İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanı görevden alınan ve yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin meclisi sokakta toplandı. Protesto gösterilerinin yapıldığı alanda toplanan meclise, görevden alınan Başkan Selçuk Mızraklı, temsili olarak başkanlık yaptı.

HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek amacıyla yapılan oturma eylemleri 24. gününe girdi. Büyükşehir Belediyesi'ne yakın bir caddede yapılan eyleme, her gün değişik kesimlerin temsilcileri katılıyor. Eylemin bugünkü ziyaretçileri ise Büyükşehir Belediyesi’nin meclis üyeleriydi.

Meclis üyeleri, kayyum kararını protesto etmek amacıyla, aylık olağan meclis toplantısını eylem alanında düzenledi. Alana gelen meclis üyeleri, önce hep birlikte kimlik kartlarını gösterdi. Meclis üyeleri daha sonra kayyum kararını protesto eden dövizler kaldırdı.

Toplantıya, görevden alınan Selçuk Mızraklı temsili olarak başkanlık yaptı. Toplantıda bir konuşma yapan Mızraklı, HDP seçmeninin kendi seçim sonuçlarına etkisine dikkat çekti. Mızraklı, “Bu halk, her defasında seçimlerden büyük bir zaferle çıkıyor. 2019’da en ağır baskı koşullarında, 31 Mart'ta seçimlere girdi. Yine güçlü, etkili, sonucu tayin edici bir zaferle çıktı. Hani birileri diyorlar ya ‘biz şu kadar seçim kazandık’. Ama burada hep kaybettiler, hep kaybettirdiniz, hep kazandınız ama yarın da mutlaka kazanacağız. Bu haklı yürüyüşte, bu aydınlığı hedef alan yürüyüşte yalnız değiliz artık. Bizler bu ülkenin, bu halkın sözcüsü olarak yarınları kazanacak olan bizleriz. Kazanacağız ama mutlaka kazanacağız” dedi.