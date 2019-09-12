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Sokakta Belediye Meclis Toplantısı

12.09.2019 08:39 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanı görevden alınan ve yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin meclisi sokakta toplandı. Protesto gösterilerinin yapıldığı alanda toplanan meclise, görevden alınan Başkan Selçuk Mızraklı, temsili olarak başkanlık yaptı

Sokakta Belediye Meclis Toplantısı

İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanı görevden alınan ve yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin meclisi sokakta toplandı. Protesto gösterilerinin yapıldığı alanda toplanan meclise, görevden alınan Başkan Selçuk Mızraklı, temsili olarak başkanlık yaptı.

HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek amacıyla yapılan oturma eylemleri 24. gününe girdi. Büyükşehir Belediyesi'ne yakın bir caddede yapılan eyleme, her gün değişik kesimlerin temsilcileri katılıyor. Eylemin bugünkü ziyaretçileri ise Büyükşehir Belediyesi’nin meclis üyeleriydi.

Meclis üyeleri, kayyum kararını protesto etmek amacıyla, aylık olağan meclis toplantısını eylem alanında düzenledi. Alana gelen meclis üyeleri, önce hep birlikte kimlik kartlarını gösterdi. Meclis üyeleri daha sonra kayyum kararını protesto eden dövizler kaldırdı.

Toplantıya, görevden alınan Selçuk Mızraklı temsili olarak başkanlık yaptı. Toplantıda bir konuşma yapan Mızraklı, HDP seçmeninin kendi seçim sonuçlarına etkisine dikkat çekti. Mızraklı, “Bu halk, her defasında seçimlerden büyük bir zaferle çıkıyor. 2019’da en ağır baskı koşullarında, 31 Mart'ta seçimlere girdi. Yine güçlü, etkili, sonucu tayin edici bir zaferle çıktı. Hani birileri diyorlar ya ‘biz şu kadar seçim kazandık’. Ama burada hep kaybettiler, hep kaybettirdiniz, hep kazandınız ama yarın da mutlaka kazanacağız. Bu haklı yürüyüşte, bu aydınlığı hedef alan yürüyüşte yalnız değiliz artık. Bizler bu ülkenin, bu halkın sözcüsü olarak yarınları kazanacak olan bizleriz. Kazanacağız ama mutlaka kazanacağız” dedi.

Bu arada Muş’ta HDP’nin 26 İl Genel Meclis Üyesinden 7’si görevden alındı. Bu karardan sonra meclis üye dağılımı şöyle oldu. HDP 19, AKP 19, MHP 2 ve CHP 1. Karara tepki gösteren HDP şu açıklamayı yaptı: “Muş İl Genel Meclis Üyeliğine dair bu sonuçlara bakıldığında, bu saldırının temel hedefi açıkça ortaya çıkmaktadır: HDP’nin meclis çoğunluğunu yok ederek rant ve talan anlayışını devam ettirmek, seçmen iradesini gasp etmek ve yerel karar alma organlarından birisi olan meclisleri tamamen iktidarın güdümüne sokmak.”

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