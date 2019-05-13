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Sokakta bıçaklayıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 15:53 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Sezai Y., yolda karşılaştığı, para anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan Nizamettin G.'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Sokakta bıçaklayıp kaçtı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Sezai Y., yolda karşılaştığı, para anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan Nizamettin G.'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.
Olay, Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Para anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan Sezai Y. (40) ve Nizamettin G. (53), sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Sezai Y., yanında bulunan bıçakla Nizamettin G.'yi bacağından yaraladı. Şüpheli Sezai Y., olay yerinden kaçarken, yaralı halde olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri şüpheli Sezai Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Sokakta bıçaklayıp kaçtıSokakta bıçaklayıp kaçtıSokakta bıçaklayıp kaçtıSokakta bıçaklayıp kaçtı

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