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Sokakta bıçaklı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 18:17 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'da sokakta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sokakta bıçaklı kavga: 1 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da sokakta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Büyükyol Mahallesi’nde meydana geldi. Eşiyle tartışan kadın, evi terk edip babasının evine gitti. Barışmak isteyen koca, gittiği kayınpederinin evinde olumsuz yanıt alınca, kayınbiraderleriyle tartıştı. Kısa sürede evde büyüyen tartışma, sokakta devam etti, tekme-tokat ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından bıçakla saldırıya uğrayan İbrahim Halil K., bacağından yaralandı. Bu sırada kanlar içersindeki yaralıyı gören iki kadın olay yerinde baygınlık geçirdi. Kavgada gerginliğin büyümesi üzerine mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kavgada yaralanan İbrahim Halil K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kavgaya karışıp kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.

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Sokakta bıçaklı kavga: 1 yaralıSokakta bıçaklı kavga: 1 yaralıSokakta bıçaklı kavga: 1 yaralıSokakta bıçaklı kavga: 1 yaralı

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