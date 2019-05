Sokakta buldukları yabani güvercin ailenin ferdi oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde ikamet eden Ahmet ve Mine Pişkin çifti, 7 yıl önce yolda buldukları güvercine sahip çıktı. Evin bir ferdi haline gelen ’Kısmet’ adı verilen güvercin, çiftinin yanından hiç ayrılmıyor.

İstanbul’da gezerken buldukları güvercini Balıkesir’e getiren Ahmet ve Mine Pişkin çifti, 7 yıllık dostluklarını çarşıda, pazarda, parkta her yerde Kısmet’le gezerek gösteriyor. Otomobillerini onunla paylaşan ve aracın arka koltuğunda yem veren 3 çocuk babası Ahmet Pişkin, “Perişan vaziyette yerde yatarken bulduk. Elimi uzatınca geldi. Evimize götürdük. Temizleyip baktık. İyileşti. Adını Kısmet koyduk. 7 yıldır bizim ailenin bir ferdi oldu. En çok sevdiği şey, çay simit peynir. İskeleyi çok seviyor. İskeleye kum yemeğe gider. Parka gider. Beraberce kafelere ve lokantalara gideriz. Sahilde otururuz. Bana çok bağlıdır. Aynı anda da eşimin de kayınvalidesidir” dedi.

Mine Pişkin ise, "Kısmet bizim evimizin bir ferdi. Onu çok seviyoruz. O da bizi çok seviyor. Çok bağlı bize. Biz de ona çok bağlıyız. Her gün akşam üstü camın kenarına gider. Beni artık dışarı çıkarın der. Cama vurur. Biz de onu her gün akşam üstü dışarı çıkarırız. Parka götürürüz. Deniz kenarına götürürüz. Biz onu seviyoruz. O da bizi seviyor. Biz mutluyuz. Herkesin hayvanları sevmesi gerekiyor” diye konuştu.