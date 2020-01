Sokakta bulunup eğitilen 'Ex' ve 'Dora' depremde hayat kurtardı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ELAZIĞ'da meydana gelen depremin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile bölgeye gönderilen 3 arama kurtarma köpeği, enkaz altından 1 kişinin sağ çıkarılmasını sağladı. Hayatını kaybeden 7 kişinin de cansız bedenine ulaşan 3 köpekten 'Ex' ve 'Dora' isimli köpeklerin sokakta bulunup eğitildiği ortaya çıktı.

Elazığ'da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı 40 kişilik itfaiye ekibi bölgeye gönderildi. İtfaiye ekiplerine 3 arama kurtarma köpeği de eşlik etti. Özel eğitimli ekipler, kent merkezi Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada yürütülen çalışmalara destek verdi. Ankara itfaiyesi bu çalışmada, 7 kişiyi enkaz altından kurtarırken, 15 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ekiplere bu çalışmada, en büyük desteği ise 3 arama kurtarma köpeği verdi. 3 köpek, enkaz altından sağ çıkarılan 7 kişiden birine, 15 cansız bedenden ise 7'sinin çıkarılması sağladı.

'EX' VE 'DORA' SOKAKTAN BULUNUP EĞİTİLMİŞ'

40 kişilik ekip, Elazığ'da başarılı çalışmalarını tamamlayıp Ankara'ya dönerken, arama- kurtarma köpeklerinin de ilginç bir hikayesi ortaya çıktı. Köpeklerden 2 yaşındaki 'Ex'in henüz 2 aylıkken, 6 yaşındaki 'Dora'nın ise 3 aylıkken sokakta bulunduğu öğrenildi. Ankara İtfaiyesi Köpek Arama Kurtarma Timi'nden uzman eğitimci Halil İbrahim Ünver'in bulduğu köpeklerin uzun bir süre eğitim aldığı, daha sonra ise AFAD'ın düzenlediği sınava katılarak başarılı olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin en yakın çalışma arkadaşları olan 'Ex' ve 'Dora'nın daha önce de, birçok arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bildirildi.

'YETENEKLERİNİ KEŞFETTİK'

Ankara İtfaiyesi Köpek Eğitim Merkezi Amiri Dinçer Gül, çalışma arkadaşlarından Halil İbrahim Ünver'in 'Dora'yı yaralı halde sokak ortasında bulduğunu söyleyerek, "Bu köpeği bir şekilde toparladıktan sonra yeteneklerini keşfettik. Bu yeteneklerle de bu işi yapabileceğini düşündük ve bize katıldı. 'Ex' isimli köpeğimiz ise 2 yaşında. Bu köpeğimiz de 3 aile değiştirmiş. Ondan sonra travmalar yaşamış ve arkadaşımız sokakta buldu. Arkadaşımız daha sonra, "Ben bu köpeği hayata bağlarım' dedi ve başardı. Aynı zamanda bizim köpeklerimizin Uluslararası Arama Kurtarma Sertifikası var" dedi.

'BİR SÜRE EVİMDE BAKTIM'

Ankara İtfaiyesi Köpek Arama Kurtarma Timi'nde uzman eğitmen Halil İbrahim Ünver ise 'Dora'yı henüz 3 aylıkken sokakta çöp konteyneri yanında bulduğunu söyledi. 'Dora'nın bakıma muhtaç olduğunu, yaralarının bulunduğunu belirten Ünver, şöyle konuştu:

"Bir süre evimde baktım. Psikolojik olarak da çok kötü durumdaydı. Kendisini severken bile korkuyordu ve özellikle diğer büyük köpekleri görünce saklanırdı. Sonra onu Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye büromuza getirdim. Zamanla buradaki diğer insanlara ve köpeklere alışarak açıldı. Hareketleri değişti ve artık korkmuyordu. Ekibimle 'sokak köpeğinden arama-kurtarma ekibi olabilir mi?' diye konuştuk ve onu çeşitli testlerden geçirdik ve tüm testlerden başarıyla geçti. Son olarak 6 aylık bir eğitim sürecine aldık onu. AFAD'ın Afyon'da düzenlediği Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Sınavı'nda 'Dora' 6 kazazededen 5 tanesini bularak başarı sağladı ve sertifikamızı aldık. Son olarak Elazığ'da gerçekleşen depremde 'Ex' adlı köpeğimiz 2 yer belirledi ve 'Dora' da o bölgeyi işaret ettikten sonra orada 1 tane yaralı 7 tane de hayatını kaybeden vatandaşımız çıkarıldı."

Ankara İtfaiyesi K-9 Köpek Eğitmeni Ergin Yılmaz da, deprem bölgesinde arama- kurtarma köpeklerinin kendilerine büyük katkı sağladığını belirtti.

FOTOĞRAFLI