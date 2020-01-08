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  4. Sokakta bulunup 'Ulvi' adı verilen yavru köpek, okulun maskotu

Sokakta bulunup 'Ulvi' adı verilen yavru köpek, okulun maskotu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

VAN'ın Bahçesaray ilçesindeki Şişli Mahallesi İlkokulu'nda, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için sokakta bulunan 4 aylık yavru köpek beslenmeye başladı.

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN'ın Bahçesaray ilçesindeki Şişli Mahallesi İlkokulu'nda, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için sokakta bulunan 4 aylık yavru köpek beslenmeye başladı. Öğrenciler, 'Ulvi' ismini verdikleri köpeği ders aralarında dizlerinde uyutuyor, besleyip, keyifli anlar yaşıyorlar.
Başçesaray ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Şişli Mahallesi İlkokulu idarecileri, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için 4 aylık olduğu belirtilen sokak köpeğini okulda beslemeye başladı. Köpek için özel bir kafes yapıldı. Özenle beslenen ve okulun maskotu haline gelen 'Ulvi' isimli yavru köpeğe özenle bakan 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, boş zamanlarının büyük bölümünü onunla geçiriyor. Çocuklar, yavru köpeği çok sevdiklerini belirtiyor.

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