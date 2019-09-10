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Sokakta çalışan çocuklar Van'ın saklı cennetinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:03 | Son Güncelleme

Yeşilin, mavinin tarihle buluştuğu ve Van'ın saklı cenneti olarak bilinen Van Gölü kıyısındaki Ağin koyu, bu kez de sokakta çalışan çocukları ağırladı.

Yeşilin, mavinin tarihle buluştuğu ve Van'ın saklı cenneti olarak bilinen Van Gölü kıyısındaki Ağin koyu, bu kez de sokakta çalışan çocukları ağırladı. Van Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün tespit ettiği 26 çocuk, Vadi Doğa Spor Kulübü üyelerinin rehberliğinde Ağin'de kamp kurup, unutulmaz 2 gün yaşadı.
Van Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, çalıştırılan veya çalışmak zorunda kalan bir grup çocuk için bir gezi programı hazırladı. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Cahit Eldemir ve 8 personeli, Vadi Doğa Spor Kulübü'nün 8 üyesi ile 4 gönüllü, 26 çocukla birlikte Edremit İskelesi'nden teknelere binerek 4 saat süren tekne yolculuğunun ardından Van'ın Gevaş ilçesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasında bulunan ve Van'ın saklı cenneti olarak bilinen Ağin'e geldi. Programın ilk günü kampın kurulması ile başladı. Burada çadır kurmayı öğrenen çocuklar daha sonra Vadi Doğa Spor Kulübü üyelerinden yürüyüş, yön bulma, su bulma, doğada yaşam, kamp yaşamı, özel ihtiyaç bilinci ve çevre temizliği konularında eğitim aldı. Güne sabah sporu yaparak başlayan çocuklar, akşamları ise kamp ateşi yakmadan önce akşam sporu yaptı.
Yaşları 12-14 arasında değişen çocuklar, hayatları boyunca unutamayacakları 2 gün yaşadıklarını belirtirken, Van Valiliği Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne, Vadi Spor Kulübü üyelerine ve gönüllülere teşekkür ettiler.

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