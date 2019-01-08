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Sokakta çalıştırılan 11 bin 760 çocuğa ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:19 | Son Güncelleme

Çocukların sokakta çalıştırılmasının önlenmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, 130 mobil ekiple sokakta çalışan ya da çalıştırılan 11 bin 760 çocuğa ulaşıldı - Sokakta çalışan ve ailesi olmayan çocukların kurum bakımı altına alındığı uygulamayla, 4 bin 99 çocuğa eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti verildi - 3 bin 99 çocuğun ailesine Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti ya da sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla destek sağlandı

MERVE YILDIZALP - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocukların sokakta çalıştırılması ya da dilendirilmesinin önlenmesi için başlatılan uygulamayla ulaşılan çocuk sayısı, 11 bin 760'ı buldu.

Bakanlık tarafından 2017'nin Haziran ayı itibarıyla sokaklarda mendil satarak, kavşaklarda arabaların camlarını silerek sokakta risk altında çalışan, çalıştırılan çocukların korunması ve topluma kazandırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bakanlıkça, maddi imkansızlıklar nedeniyle veya farklı sebeplerle sokaklarda çalışmaya itilen, eğitim hayatları sekteye uğrayan çocukların okullarına devam edebilmeleri için ailelere sosyal ve ekonomik destek sağlanıyor.

Bakanlık uzmanlarınca, eğitim çağını tamamlayan çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesi, madde kullananların tedavilerinin yapılması, çocukların sokaktan çekilerek, psikososyal destek hizmetlerinden yararlandırılması yönünde çalışmalar ile ailelere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri de yürütülüyor.

Bu kapsamda, çocukların sokakta çalıştırılmasının önlenmesi konusunda toplumsal farkındalığın ve sosyal sorumluluğun artırılması amacıyla sokakta çalıştırılan çocuklar için çalışmalar devam ediyor.

Sosyal hizmet merkezleri bünyesinde ilgili kurumlarla iş birliği içinde devam eden çalışmalarla, çocukların sokakta çalıştırılmasının engellenmesi, sokakta karşılaşabilecekleri risklerden korunmaları, eğitim hayatlarına devam etmeleri ve ailelerinin yanına dönmeleri sağlanıyor.

- 230 çocuk bakım kuruluşlarına alındı

Sokakta çeşitli nedenlerle risk altında bulunan çocukların korunması ve topluma kazandırılmaları amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında mobil ekipler oluşturuldu. 130 mobil ekiple sokakta çalışan ya da zorla çalıştırılan 11 bin 760 çocuğa ulaşıldı.

Aile odaklı yürütülen çalışmalarla çocuklar ve aileleri, sağlık, eğitim ve sosyal yardım gibi hizmetlerden yararlandırılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, 4 bin 99 çocuk hakkında eğitim, rehberlik ve danışmanlık tedbirleri alındı. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti ya da sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığı ile 3 bin 99 çocuğun ailesine destek sağlandı, 4 bin 127 aileye rehberlik hizmeti verildi.

Çocuklarla ilgili yapılan mesleki çalışmalar sonucunda 230 çocuk bakım kuruluşlarına yerleştirildi. Bakanlığa bağlı sosyal hizmet merkezlerinde de çocukların sokakta çalışmasını önlemek amacıyla mesleki çalışmalar devam ediyor.

İllerde de emniyet müdürlüğü, müftülük, milli eğitim müdürlüğü ve belediye görevlilerinin de yer aldığı Sokak Çocukları Çalışma Komisyonları kuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Sokak

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