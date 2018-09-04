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Sokakta çalıştırılan 7 bin 965 çocuğa ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 11:17 | Son Güncelleme

Çocukların sokakta çalıştırılmasının önlenmesi konusunda başlatılan uygulama kapsamında, 117 mobil ekiple sokakta çalışan ya da çalıştırılan 7 bin 965 çocuğa ulaşıldı - Sokakta çalışan ve ailesi olmayan çocukların kurum bakımı altına alındığı uygulamayla 231 çocuğun ailesi hakkında adli işlem başlatıldı, 3 bin 626 çocuk hakkında eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti verildi - Bin 965 çocuğun ailesine Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti ya da sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığı ile destek sağlandı

DUYGU YENER - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocukların sokakta çalıştırılması ya da dilendirilmesinin önlenmesi konusunda başlatılan uygulama ile müdahale edilen çocuk sayısı 7 bin 965’i buldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sokaklarda mendil satarak, kavşaklarda arabaların camlarını silerek, sokakta risk altında çalışan, çalıştırılan çocukların korunması ve topluma kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık uzmanlarınca, eğitim çağını tamamlayan çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesi, madde kullananların tedavilerinin yapılması, çocukların sokaktan çekilerek, psikososyal destek hizmetlerinden yararlandırılması yönünde çalışmalar ile ailelere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri de yürütülüyor.

Bu kapsamda, çocukların sokakta çalıştırılmasının önlenmesi konusunda toplumsal farkındalığın ve sosyal sorumluluğun artırılması amacıyla sokakta çalıştırılan çocuklar için çalışmalar devam ediyor.

Çocukların sokakta çalıştırılması ya da dilendirilmesine karşı mücadele kapsamında, sosyal hizmet merkezleri bünyesinde ilgili kurumlarla iş birliği içinde devam eden çalışmalarla çocukların sokakta çalıştırılmasının engellenmesi, sokakta karşılaşabilecekleri risklerden korunmaları, eğitim hayatlarına devam etmeleri ve ailelerinin yanına döndürülmeleri sağlanıyor.

Sokakta çeşitli nedenlerle risk altında bulunan çocukların korunması ve topluma kazandırılmaları amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında mobil ekipler oluşturuldu. 117 mobil ekiple sokakta çalışan ya da zorla çalıştırılan 7 bin 965 çocuğa ulaşıldı.

- Çocuklarla birebir görüşmeler yapıldı

Aile odaklı yürütülen çalışmalarla çocuklar ve aileleri sağlık, eğitim ve sosyal yardım gibi hizmetlerden yararlandırılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, 231 çocuğun ailesi hakkında adli işlem başlatıldı, 3 bin 626 çocuk hakkında eğitim, rehberlik ve danışmanlık tedbirleri alındı. Bin 965 çocuğun ailesine Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti ya da sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığı ile destek sağlandı. Bin 955 çocuğun ailesine yönelik rehberlik hizmeti verildi. Çocuklarla ilgili yapılan mesleki çalışmalar sonucunda 188 çocuk bakım kuruluşlarına alındı. Bakanlığa bağlı sosyal hizmet merkezlerinde de çocukların sokakta çalışmasını önlemek amacıyla mesleki çalışmalar devam ediyor.

İllerde il emniyet müdürlüğü, müftülük, milli eğitim müdürlüğü ve büyükşehir belediyesi görevlilerinin de içinde yer aldığı Sokak Çocukları Çalışma Komisyonları kuruldu.

- Ailesi olmayanlar kurum bakımına alındı

Mobil ekiplerin, sokaktaki çocuklarla yaptığı birebir görüşmelerin neticesinde çocuklar için eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilirken, ailelerine sosyal ve ekonomik destek sağlandı. Sokakta çalışan ve ailesi olmayan çocuklar da kurum bakımı altına alındı.

Aileleriyle yaşarken sokakta çalıştığı tespit edilen çocukların ailelerine çocuklarını sokakta çalıştırmamaları ve eğitimlerine devam ettirmeleri koşuluyla sosyal ekonomik destek yardımı yapıldı. Bu kapsamdaki ailelere, çocuklarını çalıştırmaya devam etmeleri durumunda suç duyurusunda bulunularak, yasal süreç başlatılacağı da hatırlatıldı.

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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile çalışan Çocuk destek Sokak

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