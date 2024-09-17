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  4. Sokakta çıplak dolaşan adama 'utanmıyor musun?' dayağı

Sokakta çıplak dolaşan adama 'utanmıyor musun?' dayağı

17.09.2024 20:44
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17.09.2024 20:44
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Mardin'de sokakta çıplak halde dolaşan bir kişi çevredekiler tarafından ‘Böyle gezmeye utanmıyor musun?’ dövülüp polise teslim edildi. Olay, cep telefonuyla kayda alınırken dayak yiyen kişinin neden çıplak olduğu öğrenilemedi

Mardin’in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bugün öğleden sonra ilginç bir olay meydana geldi.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Sokakta çıplak halde dolaşan kişiyi görenler, ‘Böyle gezmeye utanmıyor musun?’ diyerek tepki gösterdi, ardından da tekme, tokat dövüp polis ekiplerine teslim etti.

O ANLAR KAMERADA

Olay, yoldan geçen şehir içi yolcu minibüsünde yolculuk edenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Vatandaşın sokakta neden çıplak dolaştığı öğrenilemedi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Mardin
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