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Sokakta çıplak yürüdü, zabıta kıyafetiyle kapatmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 13:04 | Son Güncelleme

BURSA'nın Karacabey ilçesinde çıplak olarak sokağa çıkıp dolaşan Ferdi A.'ya (39) bir zabıta memuru müdahale etti.

Sokakta çıplak yürüdü, zabıta kıyafetiyle kapatmaya çalıştı

Semih ŞAHİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde çıplak olarak sokağa çıkıp dolaşan Ferdi A.'ya (39) bir zabıta memuru müdahale etti. Zabıta memuru, yakaladığı Ferdi A.'nın belinden aşağısını kendi montuyla kapatmak için çabaladı.
Karacabey ilçesinde Ferdi A., henüz bilinmeyen nedenle üzerindeki giysilerini çıkarıp, çırılçıplak sokağa çıktı. Tavşanlı Mahallesi sokaklarında dolaşıp Bursa Caddesi'ne geçen Ferdi A.'yı görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Çevre sakinleri polise haber verirken, bir zabıta memuru kısa süreli bir koşuşturmanın ardından Ferdi A.'yı yakalayıp, belinden aşağısını resmi kıyafetinin montuyla kapatmaya çılıştı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Ferdi A.'yı polis merkezine götürerek ifadesine başvurdu.
'YÜRÜDÜ VE GİTTİ'
Esnaf Aydın Hacer, bir anda dışarıdan sesler geldiğini belirterek, "Ne olduğunu tam anlayamadım. Dışarıya çıktığımda kapının önünden geçen bir çıplak adam gördüm. Hemen arkasından zabıta ve polis ekipleri geldi. Adamı hemen aldılar. Üzerini kapatıp, götürdüler. Güvenlik kameralarına baktığımda ise gerçekten çıplak olduğunu gördüm. Tamamen çıplaktı. Yürüdü ve gitti" ifadelerini kullandı.

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Sokakta çıplak yürüdü, zabıta kıyafetiyle kapatmaya çalıştı

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