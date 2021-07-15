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Sokakta dehşet saçtı! Çok sayıda kişi ölümden döndü

15.07.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazar günü saat 22.30 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıyan olayda sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrolsüz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak, ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki 2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Toplam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

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"ÜZERİME DOĞRU GELİNCE KENDİMİ KENARA ATTIM"

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam 22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış, evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık, mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sağımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var sandım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bisikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum. Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesinden kaçıyordu" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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