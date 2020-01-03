Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti (2)

IRAKLI KASABIN İŞ YERİ 3 GÜNLÜĞÜNE MÜHÜRLENDİ

Şanlıurfa'da, Irak uyruklu kasabın iş yerinin önünde kestiği devenin dakikalarca can çekişmesi görüntülerinin tepki toplamasının ardından ayrıca hijyen koşullarına uymadan kaçak ve izinsiz kestiği hayvanın etlerini kilosu 25 TL'den satışa sunduğu da ortaya çıktı. Bunun ardından ihbar üzerine iş yerine giden Eyyübiye Belediyesi Zabıta ekipleri 215 TL para cezası kesip, iş yerini mühürledi.

ZABITA MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürü Feyyaz Çelik, “Burada bir şahıs tarafından sokakta deve kesildiği ihbarı üzerine ekiplerimiz söz konusu adresse yönlendirdik. Gerekli yasal işlemleri başlattık. İş yeri ekiplerimiz tarafından mühürlendi. Cezai işlem de uygulandı. Yine belediyemizin daimi encümeni tarafından bir limit ceza daha sonra tebliğ edilecek. Bu tür kesimlerin önüne geçebilmek için ekiplerimiz sık sık kasaplara uyarıda bulunuyor. Bu esnafımız Irak vatandaşı ruhsatı var ama burada kesim yapması doğru aldı. Encümenden çıkacak sonuca göre burası süresiz de kapatma cezası da alabilir" diye konuştu.

Deve kesimi sırasında olay yerinde bulunan çevredeki esnaf ise kesim yapılmadan önce kasabı uyardıklarını ancak bu uyarıları dikkatte almayıp deveyi kestiğini söyledi.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)

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