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Sokakta gördüğü lise öğrencisini arabasına çağırdı! Sonrası iğrenç: Öğretmenin bir de suç kaydı çıktı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.10.2024 07:37
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Türkiye artık kadına şiddet, cinayet, istismar haberi görmek istemiyor ama maalesef her gün yeni bir iğrençlik ortaya çıktı. Diyarbakır'da öğrencisini sokakta gören bir öğretmen aracına çağırdığı 17 yaşındaki lise öğrencisini istismar etti. Yetmedi sapıklıklarına telefonda devam etti. Firari öğretmenin bir de suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sokakta gördüğü lise öğrencisini arabasına çağırdı! Sonrası iğrenç: Öğretmenin bir de suç kaydı çıktı

Mide bulandıran olayın adresi bu kez Diyarbakır. Lise öğrencisi 17 yaşındaki K.A. okuldan öğretmeni E.G. tarafından cinsel istismara uğradı. Şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

SOKAKTA RASTLADI, ARACINA ÇAĞIRDI

Her gün gelen isyan ettiren haberlere bir yenisi daha eklendi. Halk TV'de yer alan habere göre akıllara durgunluk veren cinsel taciz skandalı 18 Eylül 2024 günü yapılan ihbarla ortaya çıktı. Diyarbakır'da bulunan bir Kız İmam Hatip Lisesinde okuyan 17 yaşındaki K.A., yaz tatili döneminde sokakta aynı okuldaki fizik öğretmeni E.G ile karşılaştı. Öğretmen E.G., 17 yaşındaki K.A.'yı seslenerek aracına çağırdı.

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BİNER BİNMEZ İSTİSMAR ETTİ

Öğretmeninin çağrısı üzerine araca giden K.A., araca biner binmez öğretmeninin fiziksel tacizi ile karşılaştı. O anlarda donup kalan K.A., ne yapacağını bilemeyerek korktu.

FİZİKSEL BİTTİ, TELEFONDAN BAŞLADI

K.A., yaşanan cinsel taciz skandalının ardından kurtulduğunu zannetse de öğretmenin tacizleri sürdü. Öğretmen bu defa da telefon üzerinden gönderdiği mesajlarla tacizine devam etti. Skandalın ardı arkası kesilmedi.

FİRARİ ÖĞRETMENİN SUÇ KAYDI DA VARMIŞ

Emniyet gelen ihbar üzerine harekete geçip okula gittiğinde şüpheli E.G.'nin 2 gün raporlu olduğu için gözaltına alınamadı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüpheli E.G. hala firar halde bulunuyor. Aynı zamanda şüpheli öğretmen E.G.'nin suç kaydı bulunduğu da ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır cinsel taciz istismar
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