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'Sokakta hayvanların üremesinin durdurulması lazım'

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 17:07 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu, "Yılda 200 bin hayvan kısırlaştırıyoruz ancak 300 bin ürüyor, sayı her yıl artıyor. 200 bin değil, yılda 500 bin hayvan kısırlaştırırsak 3 yıl içinde sokakta kısırlaştırılmamış hayvan kalmaz.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu, "Yılda 200 bin hayvan kısırlaştırıyoruz ancak 300 bin ürüyor, sayı her yıl artıyor. 200 bin değil, yılda 500 bin hayvan kısırlaştırırsak 3 yıl içinde sokakta kısırlaştırılmamış hayvan kalmaz. Sokakta hayvanların üremesinin durdurulması lazım" dedi.
TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel başkanlığında toplandı. Komisyon, konuyla ilgili davet ettiği kurum ve kuruluşların temsilcilerini dinledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu, komisyona hayvan hakları kanunu ve Türkiye'de sahipsiz hayvan sayısı ile aşılı ve aşısız hayvanlarla ilgili bilgiler verdi.
"2 MİLYON SAHİPSİZ HAYVAN VAR"
Türkiye'de sahipsiz hayvanların fazla olduğuna dikkat çeken İsmetoğlu, bu hayvanların besin bulmakta zorluk çekmesi nedeniyle sıkıntı yarattığını söyledi. Türkiye genelinde 2 milyon sahipsiz hayvan olduğunu bildiren İsmetoğlu, "Bunların 1 milyonu aşılı, 1 milyonu aşısız. Sayıları artan sahipsiz hayvanlar besin bulmakta güçlük çekiyor ve insanlar ile hayvanlar arasında çatışmalar meydana geliyor. Bundan da hem insanlar hem de hayvanlar zarar görüyor" dedi.
"YILLIK AŞI MALİYETİ 13 MİLYON"
İsmetoğlu, yılda 200 bin kişinin ısırma vakası sonrası kuduz şüphesiyle hastanelere başvurduğunu kaydederek, şöyle konuştu:
"Yıllık aşı maliyeti 13 milyon lirayı buluyor. Yılda 200 bin hayvan kısırlaştırıyoruz ancak 300 bin ürüyor, sayı her yıl artıyor. 14 yıldır kısırlaştırmak için uğraş vermişiz, kaynak aktarmışız ama hayvan sayımız artmış. İnsanlarla hayvanlar arasındaki çatışma artarak, devam etmiş. Burada sorunu çözmek çok basit. 200 bin değil yılda 500 bin hayvan kısırlaştırırsak, 3 yıl içinde sokakta kısırlaştırılmamış hayvan kalmaz. Sadece sahipli hayvanlar kalacak. Sokakta olan hayvanların üremesinin durdurulması lazım. Dolayısıyla bu 1 milyon hayvanın kısırlaştırılması lazım. Bu uygulamanın, üremelerine engel olmak için zamana yayılarak değil hızlıca yapılması gerekir. Yıllardan beri yeterince kısırlaştırmamışız, yoksa bu hayvanlar çoğalamazlardı. Eğer kısırlaştırma işlemi bu hızla devam ederse önümüzdeki 10 yılda 300 milyon lira harcayacağız ve hayvan sayımız da 3 milyon olacak."
ORMAN MUHAFAZA MEMURU SAYISI AZ
Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İsmetoğlu, bazı türlerde yaban hayvanı sayısının azaldığını, yeterli sayıda orman muhafaza memurunun olmadığını, 250 civarındaki orman muhafaza memuru sayısının, en az 2 bin 500 olması gerektiğine dikkat çekti.
"HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI VERİLMESİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Komisyona katılan Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Abuzer Yazıcıoğlu da, hayvan hakları ile ilgili hazırlanacak olan yasa değişikliği hakkında bilgi verdi. Yazıcıoğlu, "Bir hayvan neslini yok etmenin 5-10 yıl, nesli yok olma tehlikesi altındaki bir hayvanı öldürmenin 1-5 yıl, ev hayvanını veya evcil hayvanı öldürmenin 6 ay-4 yıl, ev hayvanına veya evcil hayvana işkence veya eziyet etmenin 6 ay-3 yıl, hapis ve hayvanları dövüştürmenin de 3 ay-2 yıl hapis veya adli para cezası ile cezalandırılmasını düşünüyoruz. Yeni düzenleme ile mevcut idari para cezalarında belli oranlarda artış yapılabilir" dedi.

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