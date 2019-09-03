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Sokakta iç çamaşırıyla dolaşarak vatandaşı kışkırtan şahsı linç edilmekten polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 20:22 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde sosyal deney görüntüsü çekmek için iç çamaşırıyla sokakta dolaşarak vatandaşı kışkırtan şahsı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.

Sokakta iç çamaşırıyla dolaşarak vatandaşı kışkırtan şahsı linç edilmekten polis kurtardı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde sosyal deney görüntüsü çekmek için iç çamaşırıyla sokakta dolaşarak vatandaşı kışkırtan şahsı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı. Sosyal deney için ahlaksız davranışta bulunan şahsı polis gözaltına alırken giyinmesi için de mağazadan kıyafet aldı.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalova’dan sosyal deney yapmak için arkadaşları ile Kocaeli’ye geldiğini ileri süren A.Ş. isimli şahıs, sokakta iç çamaşırıyla dolaşarak insanların tepkisini ölçmek istedi. Şahıs sokakta dolaşırken, arkadaşları ise o anları görüntülemek istedi. Sokak ortasında iç çamaşırıyla dolaşıp kışkırtıcı hareketlerde bulunan şahsı gören vatandaşların bir kısmı polisi arayarak şikayette bulunurken, duruma tepki göstererek bir grup ise A.Ş.’yi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.Ş.’yi öfkeli kalabalığın arasından kurtardı.

Linç edilmek istenen şahsa polis mağazadan kıyafet aldı
Polis ekipleri tarafından A.Ş.’yi yarı çıplak bir şekilde polis merkezine götürdü. Şahsın polis merkezinde verdiği ifadesinde sosyal deney yapıp vatandaşların tepkisini ölçmek istediğini söylediği öğrenildi. Bir polis memuru ise mağazaya giderek şahsa giyinmesi için kıyafet aldı. Polis memurunun aldığı kıyafetleri giyen şahıs, daha sonra sağlık kontrolü yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan sağlık kontrolünün ardından şahıs tekrar polis merkezine götürüldü.

Sokakta iç çamaşırıyla dolaşarak vatandaşı kışkırtan şahsı linç edilmekten polis kurtardı

Sokakta iç çamaşırıyla dolaşarak vatandaşı kışkırtan şahsı linç edilmekten polis kurtardı

Sokakta iç çamaşırıyla dolaşarak vatandaşı kışkırtan şahsı linç edilmekten polis kurtardı

Sokakta iç çamaşırıyla dolaşarak vatandaşı kışkırtan şahsı linç edilmekten polis kurtardı

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