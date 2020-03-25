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  4. Sokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdiler

Sokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdiler

İLGİNÇ HABERLER  | 25.03.2020 09:31 | Son Güncelleme

Malatya'da vatandaşlar, ilaçlama yapan ekibi görünce kendilerini dezenfekte ettirdiler. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Malatya'da ekipler ilaçlama çalışmalarını sürdürürken, bir grup vatandaş kendilerini dezenfekte ettirdiler.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Covid-19 koronavirüs dezenfekte

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