Sokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdiler

D\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan yeni tip Koronavir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131na kar\u015f\u0131 Malatya'da ekipler ila\u00e7lama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken, bir grup vatanda\u015f kendilerini dezenfekte ettirdiler.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Koronavir\u00fcs toplant\u0131s\u0131na damga vuran an! 'Biraz ate\u015fim vard\u0131' dedi, Trump h\u0131zla uzakla\u015ft\u0131G\u00f6renler \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc! Binlercesi...Vitamin ve mineral deposu ke\u00e7iboynuzunun faydalar\u0131