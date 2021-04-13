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Sokakta kadınların arkadan fotoğraflarını çekince esnaf tarafından darbedildi

13.04.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit’te cep telefonunun kamerasıyla kadınların arkasından yanaşarak fotoğraflarını çeken K.A. (50), esnaf tarafından darbedildi. Telefonundan çok sayıda kadın fotoğrafı çıktığı iddia edilen kişi, gözaltına alındı.

Sokakta kadınların arkadan fotoğraflarını çekince esnaf tarafından darbedildi

Olay bugün öğle saatlerinde Ömerağa Mahallesi’nde bulunan bir iş hanının önünde meydana geldi. İddiaya göre K.A., sokakta yürüyen 15 yaşındaki bir kız çocuğun arkadan fotoğrafını çekti. İsmi öğrenilemeyen kadının olaya müdahale etmesinin ardından esnaf K.A.’yı sokak üzerinde darbetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayı görenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, K.A.’yı gözaltına alarak cep telefonuna el koydu. K.A.'nın cep telefonunda genç kadınların arkadan çekilmiş fotoğrafları olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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İzmit taciz
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