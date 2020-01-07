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  4. Sokakta kalan 4 kişi belediye ekipleri tarafından alındı

Sokakta kalan 4 kişi belediye ekipleri tarafından alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 06:02 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da soğumasıyla birlikte, evsizler yine gündeme geldi.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) İSTANBUL'da soğumasıyla birlikte, evsizler yine gündeme geldi. Bomonti-Beşiktaş Tüneli'nin hemen çıkışında bulunan alt geçite sığınan 4 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri tarafından alınarak Büyükşehir Belediyesine ait barınma evlerine götürüldü.

Havaların soğuması hiç şüphesiz ki en çok evsizleri etkiliyor. İstanbul'u etkisi altına alan yağmur ve fırtınanın ardından Demirören Haber Ajansı Kameralarına, Bomonti-Beşiktaş Tüneli'nin Kabataş istikametinde bulunan alt geçitte kalan Fas uyruklu 4 evsiz takıldı.

2 YIL ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞ
İsmini söylemek istemeyen ancak 2 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen bir evsiz, yanında bulunan ve Faslı olduklarını söylediği 3 kişiyle birlikte yaklaşık 3 aydır alt geçitte kaldıklarını söyledi. Bir yıl önce evde kaldığını belirten ancak daha sonra Yunanistan'a gittiğini belirten evsiz, tekrar döndükten sonra ise sokaklarda kaldığını söyledi.

EKİBİMİZ 153 İHBAR HATTINI ARAYARAK YARDIM İSTEDİ
Alt geçitte kalan 4 evsiz, kendilerine uzanacak yardım eli beklerken, ekibimiz durumu 153 ihbar hattına bilirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sokakta kalanları Büyükşehir Belediyesi'ne ait, barınma evlerine götürdü.

(fotoğraflı)

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