HABER

Sokakta kalan evsizler sıcak yuvaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 15:12 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kenti etkisi alan soğuk ve karlı hava koşullarında sokakta kalan 346 kimsesizi Esenyurt ve Kayışdağı'nda misafir ediyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belirli bir ikamet yeri olmayan, soğuk havalarda sokakta veya terk edilmiş mekanlarda yaşayan 346 kişiyi sıcak yuvaya kavuşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İBB, kenti etkisi altına alan soğuk ve karşı koşullara kimsesizlere barınma, beslenme, sağlık ve ayni yardımlar ile sahip çıkıyor.

Sokakta yaşayan erkek kimsesizler Atatürk Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi’ndeki Esenyurt İBB İSTAÇ Tesislerinde, kadınlar ise Kayışdağı Darülaceze Merkezi’nde misafir ediliyor.

İBB misafirhaneleri 2018 Kasım ayında kapılarını kimsesizlere açtı. O tarihten bu yana toplam 2 bin 964 evsiz vatandaş misafirhanelerde ağırlandı.

İstanbul'da etkili olan soğuk ve karlı hava koşulları nedeniyle misafirhaneler 294 erkek ve 52 kadın müracaat etti. Toplamda 346 evsiz Esenyurt ve Kayışdağı’ndaki tesislerde sıcak yuvaya kavuştu.

Misafirhanede; beslenme, barınma, temel sağlık, ilaç, bakım, hijyen ve giyim yardımı ile memlekete gitmek isteyenleri memleketlerine göndermek gibi hizmetler veriliyor.

Misafirhane kış döneminde özellikle aralık ve mart aylarında açık kapı sistemi ile çalışıyor. Sosyal çalışmacılar vasıtasıyla, gerekli incelemeler yapılarak huzurevinde, kadın sığınma evinde ve bakımevleri gibi kurumlarda kalması uygun olanlar ise buralara yerleştiriliyor.

Vatandaşların gördükleri evsizleri, 153 İBB Beyaz Masa'ya bildirmeleri halinde zabıta ekipleri tarafından bulundukları yerden araçlarla alınarak misafir edilecek.

Ayrıca bizzat başvuran veya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen ya da zabıta ve polis ekipleri tarafından getirilen evsizler sıcak ortamlarda misafir edilerek ağırlanıyorlar.

PARTNERYurtdışında kimse 'Haydi, kocana çocuk ver' demezYurtdışında kimse 'Haydi, kocana çocuk ver' demez
Binali Yıldırım'ın İstanbul Boğazı'na yüzen sahne projesiBinali Yıldırım'ın İstanbul Boğazı'na yüzen sahne projesi
Trakya'da hafif kar yağışı ve soğuk etkiliTrakya'da hafif kar yağışı ve soğuk etkili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt evsizler İBB karlı hava kayışdağı kimsesizler sıcak yuva

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Ozan Tufan gündem oldu

Ozan Tufan gündem oldu

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İstanbul'da korkunç kaza! Tek amacı yol vermekti!

İstanbul'da korkunç kaza! Tek amacı yol vermekti!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ergan Dağı'nda inanılmaz görüntüler!

Ergan Dağı'nda inanılmaz görüntüler!

Çanakkale'de okullar tatil edildi

Kar yağışının ardından ilk tatil haberi geldi

Anne babanın öldüğü kazada 1 yaşındaki bebek yaralandı

Anne babanın öldüğü kazada 1 yaşındaki bebek yaralandı

İstanbul'da çok sayıda uçuşa kar engeli

İstanbul'da çok sayıda uçuşa kar engeli

Bahçelievler'de metrobüs kazası! Yaralılar var

Bahçelievler'de metrobüs kazası! Yaralılar var

Bakan Soylu'dan flaş 'ABD' açıklaması: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız, tek tek ötüyorlar

Bakan Soylu: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.