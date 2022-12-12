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Sokakta karşılaşıp kavgaya tutuştular: Arkadaşının kulağını kesti!

12.12.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Aynı fabrikada çalışan iki kişi arasında mesai bitiminde kavga çıktı. Bıçakların konuştuğu kavgada şahıslardan birinin kulağı kesildi, diğer şahıs ise ellerinden yaralandı. Kulağından yaralanan şahsın, kesilen kulağı acil serviste yapılan müdahaleyle yeniden dikildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sokakta karşılaşıp kavgaya tutuştular: Arkadaşının kulağını kesti!

Karaman'da bir makine fabrikasında çalışan Salih A., tartıştığı mesai arkadaşı Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaraladı. Salih A. da kavgada bıçakla ellerinden yaralandı.

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TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, bugün akşam saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarında meydana geldi. Salih A. ile Hakkı A., mesaileri bittikten sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarında karşılaştı. İki arkadaş arasında belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Salih A., arkadaşı Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaraladı. Salih A. da kavgada bıçakla ellerinden yaralandı.

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KULAĞI HASTANEDE DİKİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakkı A. olay yerindeki bir otomobille, Salih A. ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakkı A.'nın kesilen kulağı acil serviste yapılan müdahaleyle yeniden dikildi.

İlk müdahalesi aynı hastanede yapılan Salih A. da güvenlik gerekçesiyle özel bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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kavga tartışma

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