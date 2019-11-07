HABER

Sokakta karşılaştığı husumetlisini 9 yerinden bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 13:57 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, aralarında husumet olduğu öne sürülen Azat K., tarafından 9 yerinden bıçaklanan Zülfikar A.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, aralarında husumet olduğu öne sürülen Azat K., tarafından 9 yerinden bıçaklanan Zülfikar A. (25), ağır yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi 7056 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulanan Zülfikar A. ile Azat K. sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Azat K., cebinden çıkardığı bıçakla Zülfikar A.'yı 9 kez bıçakladı. Bölgede yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Zülfikar A., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralının hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Olaydan sonra kaçan zanlı Azat K. ise kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERİnternetten sipariş vermişti, bakın ne geldiİnternetten sipariş vermişti, bakın ne geldi
Manisa kan bağışında Türkiye'de üçüncüManisa kan bağışında Türkiye'de üçüncü
Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracının çarptığı 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi.Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracının çarptığı 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da havadan ceza yağdı

Havadan ceza yağdı

Son dakika: Otizmli çocukların 'yuhalandığı' iddiasına AK Parti'den açıklama

Okulda skandal iddia! AK Parti'den açıklama

Bülent Arınç'tan 'KHK faciadır' eleştirilerine yanıt!

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Pakize Akbaba beraat etti! (Pakize Akbaba kimdir, ne demişti?)

Pakize Akbaba beraat etti!

Son dakika... İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar! Üst katlardan atladı

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

Hasankeyf’ile ilgili yeni haber! Su Seviyesi her geçen gün yükseliyor

12 bin yıllık Hasankeyf'in son günleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.