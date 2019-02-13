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Sokakta karşılaştığı kadınlara cinsel organını gösteriyordu, yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 12:40 | Son Güncelleme

İzmit'te sokakta yaklaştığı kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edilen M.K. (29), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yaklaşık 1 yıldır aranan şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen M.K.'nin, kent merkezinde hava karardıktan sonra yaklaştığı kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edildi. Kadınların şikayeti üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

CEP TELEFONUYLA FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Polis tarafından yaklaşık 1 yıldır aranan M.K.'nin, bir kadına cinsel organını gösterdiği sırada cep telefonuyla fotoğrafı çekildi.

Çevredeki bir kişi tarafından çekilen fotoğraf polise ulaştırıldı. Fotoğrafı inceleyen polis, yaptığı çalışma sonucu M.K.'yi Kuruçeşme Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan M.K. ifadesinde, psikolojik sorunları nedeniyle kendisini kontrol edemediğini iddia etti. Şüphelinin 'teşhir' suçundan Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan M.K. adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmit Sokak cinsel gözaltı kadın

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
ikide hakime gösteri verir sallar serbest kalır ne olacak ülkemizde adalet işler gibi gözüksede işlemez abimizin aleti siyasilerin bize gösterdiklerinden daha masumdur
psikolojik sorunu olan biri asla psikolojik sorunu olduğunu kabul etmez, herzamam ret eder
kesin kökünden teşir edemesin.mahkemeler uğraşmasın.daha pıratik
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