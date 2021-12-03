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Sokakta korku dolu anlar! Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu

03.12.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da elinde tabanca, yüzünde kar maskesi ile girdiği iş yerinde kuyumcu Muhammet Yıldırım'ı tehdit eden Nihat Açıkgöz (28), 720 gram altını alıp kaçtı. Kendisini takip eden kuyumcu tarafından ayağından tabanca ile vurulan soyguncu, olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Soyguncunun elindeki tabancanın oyuncak olduğu ortaya çıktı. Öte yandan görüntülerde, kuyumcu Muhammet Yıldırım’ın, soygun anında elindeki çayı bırakmadan yudumladığı dikkat çekiyor.

Olay, öğle saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan Muhammet Yıldırım’a ait kuyumcuda meydana geldi. Elinde tabanca ile kuyumcuya giren kar maskeli Nihat Açıkgöz, silahı doğrultarak kuyumcu Muhammet Yıldırım’dan altınları istedi. Yıldırım, vitrinde bulunan 720 gram altını poşette koyup soyguncuya teslim etti. Kuyumcunun polis çağırdığını söylemesi üzerine paniğe kapılan soyguncu altınlarla beraber kaçmaya başladı. Bu sırada kuyumcu kasadaki ruhsatlı tabancasını alarak soyguncunun peşine düştü.

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SOKAKTA KORKU DOLU DAKİKALAR

Altınlarla kaçan soyguncuyu takip eden kuyumcu Yıldırım, peş peşe havaya ateş açarak durmasını istedi. Soyguncu belindeki tabancayı bir kez daha kuyumcuya doğrultunca Muhammet Yıldırım, tarafından bacağından vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan Açıkgöz, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Elindeki tabancanın oyuncak olduğu öğrenilen soyguncu tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, kuyumcu Muhammet Yıldırım ise emniyete götürüldü. Üniversite mezunu olduğu öğrenilen kar maskeli soyguncunun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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ÇAY İÇİP, ALTINLARI POŞETE KOYMUŞ

Şanlıurfa’da, oyuncak tabancayla gerçekleştirilen kuyumcu dükkanı soygununun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kuyumcu Muhammet Yıldırım’ın, soygun anında elindeki çayı bırakmadan yudumlayıp daha sonra vitrindeki altınları oyuncak tabancalı Nihat Açıkgöz'e poşetle verdiği anlar yer aldı. Ayrıca altın dolu poşeti alıp, kaçan soyguncuyu tabancayla kovalayan Yıldırım'ın, Açıkgöz’ü bacağından vurarak, polis gelene kadar da başında beklediği görüldü.

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(DHA)

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