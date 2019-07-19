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Sokakta Mahallede Köyde Tiyatro Var

19.07.2019 05:10 | Son Güncelleme

William Shakespeare’in “Bütün dünya sahnedir” sözünden hareketle düzenlenen Toprak Sahne Tiyatro Festivali, İzmir’in Urla ilçesinde başladı. Bu yıl sekizincisi düzenlenen festivalin amacı tiyatroyu sokağa, mahalleye, köye taşımak

Sokakta Mahallede Köyde Tiyatro Var

William Shakespeare’in “Bütün dünya sahnedir” sözünden hareketle düzenlenen Toprak Sahne Tiyatro Festivali, İzmir’in Urla ilçesinde başladı. Bu yıl sekizincisi düzenlenen festivalin amacı tiyatroyu sokağa, mahalleye, köye taşımak. Türkiye’nin farklı şehirlerinden 20 tiyatro ekibinin katıldığı festival, 20 Haziran’a kadar sürecek. 22 farklı oyun sahnelenecek.

Beş köyün meydanına sahne kuruldu

​Festivalin açılış kortejine kostümleriyle katılan oyuncular yol boyunca halkı selamladı. Uzun bacak, zıplayan bacak, canlı heykel ve pantomim sanatçıları Urla sokaklarını sahneye çevirdi. Urla Belediyesi’nin katkılarıyla festivali organize eden Toprak Sahne Tiyatrosu’nun Sanat Yönetmeni Onur Çatal, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, 2011 yılında yola çıkarken amaçlarının tiyatroyu köylere taşımak olduğunu söyledi. Çatal, “Urla’da köyler merkeze uzak. Bu nedenle onlar gelemiyorsa, biz köylere gidelim diye düşündük. Başlangıçta tiyatromuzun adı da Kaldırım Sahne idi. İşin içine köyler girince festivalin adını da tiyatromuzun adını da Toprak Sahne olarak değiştirdik. Bu yıl beş gün boyunca beş farklı köyde sahne kuruyoruz. Bademler, Özbek, Yağcılar, Uzunkuyu, Balıklıova ve Urla merkezde her gün hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik oyunlar sergilenecek” diye konuştu.

“İnsanlar tiyatroya gelemiyorsa, tiyatro insanların ayağına gitmeli”

​Festivale katılan tiyatro ekiplerinden biri de Samsun Sanat Tiyatrosu. Ekip, şair Hasan Hüseyin Korkmazgil’in “Ağlasın Ayşafağı” adlı kitabından sahneye uyarlanan “Gölgesinde Çınarın” adlı oyunu sergileyecek. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan ekibin sanat yönetmeni Yaşar Gündem, “Bu festivalde tiyatronun sokağa, mahalleye, köye taşınması başarılıyor. Biz burada konuşurken şu anda Bademler köyünde perde açılmak üzere. Düzenlenen kampta 150 öğrenci bütün gün eğitmenleriyle beraber tiyatroyu öğrenecek. Ama bu festival beş gün sürüyor. Türkiye genelinde de duyarlı belediyeler öncelikle kendi tiyatrolarını kurmalı, kapalı salonları tiyatroya açmalı ve tiyatroyu mahalle arasına taşımalı. Ayşe teyzenin evine, Mehmet dedenin kahvesinin önüne taşımalı. Eğer insanlar tiyatroya gelemiyorsa, tiyatro insanların ayağına gitmeli” dedi.

Tarihi meydanda tiyatro söyleşisi

​Festival kapsamında planlanan söyleşilerin ilki de Urla’nın tarihi Malgaca pazarında gerçekleşti. Cezmi Baskın, Orhan Aydın, Cengiz Toraman ve Orçun Masatçı “Sanatın muhalefeti, yasaklamalar” başlıklı söyleşide tarihsel süreçten günümüze kadar tiyatronun ve tiyatro sanatçılarının karşılaştığı engellemeleri, baskı ve yasakları örnekleriyle anlattı.

Söyleşiden sonra Urla meydanına kurulan sahnede Aydın’dan gelen Ekip Atölye, Ekrem Reşit Rey’in unutulmaz eseri “Lüküs Hayat” oyununu sergiledi. Meydanı dolduran her yaştan Urlalı, oyunu izlerken tiyatronun büyülü dünyasına daldı.

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