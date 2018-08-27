Sokakta müzik yapan çocuklardan muhteşem bir 'Çav Bella' performansı

Sokak sanatçısı çocuklar tarafından melodika ve boş kovalar kullanılarak çalınan Çav Bella performansı sosyal medyada gündem oldu.

İzmir'deki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kaydedildiği sanılan görüntülerde, 3 çocuğun bir caddede 2 boş yoğurt kovası ve bir melodikayla Çav Bella'yı çaldıkları görüldü.

Görüntüler sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

