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Sokakta müzik yapan çocuklardan muhteşem bir 'Çav Bella' performansı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

Sokak müzisyenliği yapan çocuklar kendi imkanlarıyla mükemmel bir orkestra kurmuşlar. Oldukça sıcak bir ortam yaratan çocukların Çav Bella performansı sosyal medyada gündem oldu.

Sokak sanatçısı çocuklar tarafından melodika ve boş kovalar kullanılarak çalınan Çav Bella performansı sosyal medyada gündem oldu.

İzmir'deki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kaydedildiği sanılan görüntülerde, 3 çocuğun bir caddede 2 boş yoğurt kovası ve bir melodikayla Çav Bella'yı çaldıkları görüldü.

Görüntüler sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
izmir çav bella sosyal medya

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