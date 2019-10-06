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Sokakta ortasında kavga ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 15:45 | Son Güncelleme

 SAKARYA’nın Kaynarca ilçesinde 5 kişilik grup, husumetli oldukları genci, sokak ortasında tekme tokat dövdü.

Sokakta ortasında kavga ettiler

Aziz GÜVENER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Kaynarca ilçesinde 5 kişilik grup, husumetli oldukları genci, sokak ortasında tekme tokat dövdü. Kavga, saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
Olay, önceki gün, Kaynarca ilçesi Aydın Caddesi'nde meydana geldi. 5 kişilik grup ile husumetli oldukları genç arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Grup, ismi öğrenilemeyen genci, tekme tokat dövmeye başladı. Bu sırada araya giren çevre sakinleri, kavgayı ayırdı. Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Taraflar, çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şikayetçi olmayan taraflar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Sokakta ortasında kavga ettilerSokakta ortasında kavga ettilerSokakta ortasında kavga ettiler

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