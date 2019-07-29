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Sokakta oynarken kaybolan çocuk, 12 saat sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:58 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Arapgir ilçesinde, sokakta oynarken kaybolan Sadık Gürbüz (5), yaklaşık 12 saat süren arama çalışmalarının ardından kaybolduğu yere yakın yol kenarında bulundu.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Arapgir ilçesinde, sokakta oynarken kaybolan Sadık Gürbüz (5), yaklaşık 12 saat süren arama çalışmalarının ardından kaybolduğu yere yakın yol kenarında bulundu. Olay, ilçeye bağlı Kayakesen Mahallesine meydana geldi. Akraba ziyareti için mahalleye gelen Gürbüz ailesinin, çocukları Sadık Gürbüz dün saat 18.00 sıralarında sokakta oynarken kayboldu. Çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de gönüllü olduğu yaklaşık 500 kişilik ekip, Gürbüz'ün bulunması için sabah saatlerine kadar süren çalışmaya katıldı. Gürbüz, sabah saat 06.00 sıralarında bir servis şoförü tarafından kaybolduğu yere yakın yol kenarında bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen ve durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk ailesine teslim edildi.

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