HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokakta oynayan çocuk arabanın altında kaldı

Sokakta oynayan çocuk arabanın altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 09:53 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta sokakta oynarken bir arabanın altına giren kediyi çıkarmak isteyen çocuk, o sırada sokağa giren başka bir arabanın altında kalarak ağır yaralandı.

Esenyurt’ta sokakta oynarken bir arabanın altına giren kediyi çıkarmak isteyen çocuk, o sırada sokağa giren başka bir arabanın altında kalarak ağır yaralandı. Arabanın altında kalan çocuğun yardımına ilk önce arkadaşları koşarken yaşanan can pazarı saniye saniye kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir çocuk sokakta arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıktı. Bu sırada bir kedi görerek onu sevmek istedi ancak kedi arabanın altına girdi. Araç altındaki kediyi çıkarmak isteyen çocuk yola yatarak kediyi bakmaya çalıştı. Bu sırada sokağa giren başka bir araba yerde yatan çocuğu göremeyerek çarptı. Aracın altında kalarak birkaç metre sürüklenen çocuk çocuğu ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların tepkisiyle kazayı fark eden sürücü, aracını durdurarak yardıma koştu. Araç altında kalan çocuğu, çıkarmak için arkadaşları da büyük çaba harcadı. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla araç kaldırarak altında ezilen çocuk çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan çocuğun bacakları kırılırken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki ülke arasındaki çatışmada şok görüntülerİki ülke arasındaki çatışmada şok görüntüler
İstanbul'da korkunç olay! Kayalıklarda yarı baygın bir şekilde bulunduİstanbul'da korkunç olay! Kayalıklarda yarı baygın bir şekilde bulundu
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 28 Eylül elektrik kesintisi listesi!
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'da korkunç olay! Kayalıklarda yarı baygın bir şekilde bulundu
İstanbul'da korkunç olay! Kayalıklarda yarı baygın bir şekilde bulundu
RTÜK'ün verdiği ceza kararı sonrası Halk Tv ekranı böyle karardı
Halk Tv ekranı böyle karardı
Bilim insanları bu durum karşısında şaşkın! Aynı dalda hem şeftali hem de elma yetişti
Bilim insanları bu durum karşısında şaşkın
Sular ne zaman gelecek? 28 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Ordulu çılgın arıcı, yarı çıplak arıların arasına daldı
Ordulu çılgın arıcı, yarı çıplak arıların arasına daldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.