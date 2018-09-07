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Sokakta oyun oynayan çocukları izlerken pencereden düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 22:56 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre sokakta oyun oynayan çocukları izleyen Suriye uyruklu 5 yaşındaki Rimes Mustafa, dengesini yitirerek 4 katlı apartmanın ikinci katından düşerek ağır yaralandı.

Sokakta oyun oynayan çocukları izlerken pencereden düştü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre sokakta oyun oynayan çocukları izleyen Suriye uyruklu 5 yaşındaki Rimes Mustafa, dengesini yitirerek 4 katlı apartmanın ikinci katından düşerek ağır yaralandı.
Olay, İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Hamada ile Rule Mustafa çiftinin kız çocuğu Rimes Mustafa, iddiaya göre evin penceresine çıkarak sokakta oynayan çocukları izlemeye başladı. Çocukları izlerken dengesini kaybeden çocuk, 6 metre yükseklikten kafa üzeri beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk, babası Hamada tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk, Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Sokakta oyun oynayan çocukları izlerken pencereden düştüSokakta oyun oynayan çocukları izlerken pencereden düştüSokakta oyun oynayan çocukları izlerken pencereden düştüSokakta oyun oynayan çocukları izlerken pencereden düştü

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