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Sokakta papağanla ücretli hatıra fotoğrafına para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 11:31 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 7 yıldır beslediği papağanları ile sokakta fotoğraf çektirenlerden 1 TL alan Züleyha Yaman'a (33), Zabıta Talimatnamesinin ilgili maddesi kapsamında, ücretli kuş teşhir ettiği gerekçesiyle 320 lira para cezası uygulandı.

Sokakta papağanla ücretli hatıra fotoğrafına para cezası

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 7 yıldır beslediği papağanları ile sokakta fotoğraf çektirenlerden 1 TL alan Züleyha Yaman'a (33), Zabıta Talimatnamesinin ilgili maddesi kapsamında, ücretli kuş teşhir ettiği gerekçesiyle 320 lira para cezası uygulandı. Cezanın iptal edilmesi için mahkemeye başvuran Yaman, "Herkes köpeğini gezdirirken, ben kuşlarımı gezdiriyorum. İnsanlar da kuşlarımı sevmek istiyor. Bu cezaya çok üzüldüm" dedi.
Merkez Talas ilçesi annesiyle birlikte oturan Züleyha Yaman, 7 yıldır beslediği 3 papağanını sokağa çıktığında yanından ayırmıyor. Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçen 7 Haziran'da Ali Saip Paşa Caddesi'nde papağanları ile fotoğraf çektirenlerden 1 TL ücret aldığı belirlenen Züleyha Yaman'a, ücretli kuş teşhir ettiği gerekçesiyle 320 TL idari para cezası uyguladı.
'TEŞHİR EDİLEMEZ'
Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli imzasıyla Yaman'a gönderilen yazıda, zabıta ekiplerince yapılan kontrollerde Kiçiköy Mahallesi Ali Saip Paşa Caddesi üzerinde ücretli kuş teşhir ettiğinin tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi:
"Zabıta talimatnamesinin 77'nci maddesinde 'her çeşit kümes hayvanı (tavuk, horoz, güvercin, kaz, hindi gibi) iş yerinde, yaya yolda, meydan, cadde, sokak ve boş alanlarda beslenemez, teşhir edilemez ve satışa sunulamaz' denildiğinden ilgili karar gereği tarafınıza 320 TL idari para cezası verilmiş olup, belirtilen ceza miktarını belediyemiz veznesine 7 gün içinde ödemeniz gerekmektedir."
MAHKEMEYE BAŞVURDU
Züleyha Yaman, annesinin engelli olması nedeniyle kuşlara bakamadığını, bu yüzden sokağa çıktığında papağanları yanında götürdüğünü söyledi. Yaman, papağanların kümes hayvanı olmadığını savunarak, cezanın iptal edilmesi için Kayseri Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu söyleyen Yaman şöyle konuştu:
"Kuşlarımla fotoğraf çektirip 1 TL aldığım ve kuşları besleğim için ceza yedim. Verilen ceza benim için haksızlıktır. Kuşlarımı beslediğim için cezalandırılamam. Şuan omuzlarımda olan hayvanlar kümes hayvanı değildir. Bu hayvanlar bizimle beraber yaşayan sosyal canlılardır. İnsanlarla iç içe yaşıyorlar. Herkes köpeğini gezdirirken, ben de kuşlarımı gezdiriyorum. Aldığım paraları da kuşlarıma harcadım. Hayvanlarımı veterinere götürüyorum, meyveler alıyorum onlar için. Bu cezaya çok üzüldüm. Benim hiç kimseye zararım yok. İnsanlar kuşlarımı sevmek istiyor, ben de engel olmuyorum."

FOTOĞRAFLI

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